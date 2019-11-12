Происшествия

РБКРБКСбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
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с чего всё началось

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
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