Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

с чего всё началось

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

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