Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

с чего всё началось

Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября. Об этом сообщает телеканал RT, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. Из исправительного заведения женщина отправилась в свой родной город Балашово.

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