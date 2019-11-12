Происшествия

РБКРБКСбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.
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с чего всё началось

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе вышла на свободу

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
RT на русском07:57

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Задавившая «пьяного» мальчика из Балашихи Ольга Алисова вышла на свободу

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РБК10:21

Сбившая «пьяного мальчика» жительница Подмосковья вышла из колонии

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РИА Новости11:40

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе О.Алисова вышла на свободу

Агентство Москва09:12

В УФСИН подтвердили освобождение из колонии сбившей «пьяного» мальчика

РЕН ТВ09:10
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 13:37, Вашингтон
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Самолет, на борту которого находится подавший в отставку с президентского поста Эво Моралес, вылетел из Боливии.
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа

Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
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Некоторые издания предположили, что компания хочет вернуться к забытому формату игровых носителей, однако это не кажется логичным - представители Sony уже заявили, что будущая консоль будет поддерживать Blu-Ray-диски объемом до 100 ГБ.
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Парламент Молдавии 12 ноября голосами 52 депутатов вынес вотум недоверия правительству Майи Санду, заявила спикер парламента Зинаида Гречаная.
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Клопп убежал от журналистов, увидев Гвардиолу

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Как писал News.ru ранее, в июле президент России Владимир Путин подарил диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского папе римскому Франциску в ходе встречи в Ватикане.
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Комсомольская правда вчера в 23:27
Политика

Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса

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Как отметил Кулеба, в случае такого решения в отношении санкций «лавина «зрады» сойдёт однозначно».
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Происшествия

СК проверит данные о других возможных преступлениях историка Соколова

Направить криминалистов поручил глава СК Александр Бастрыкин «для оказания практической помощи в расследовании резонансного убийства» и проверки сведений СМИ «об имевшихся фактах противоправных действий обвиняемого в отношении другой студентки».
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Ранее информацию о выдаче Буркова Соединенным Штатам передавал телеканал 12 News.
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Уилл Смит снял свою версию «Матрицы»

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Сбербанк начал тестировать доставку перевыпущенных банковских карт клиентам на дом, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и источники, близкие к банку.
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Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино

Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия

Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.
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Беспилотник «Яндекса» попал в ДТП в Москве

Российская газета 09:33
Политика

Соловьев отреагировал на возбуждение СБУ уголовных дел против него

Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв отреагировал на возбуждение против него двух уголовных дел на Украине.
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Общество

Сериал Netflix о нацистских концлагерях возмутил власти Польши

Документальный сериал американской компании Netflix "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) о бывшем охраннике нацистских концлагерей в Польше Джоне Демьянюке возмутил власти этой европейской страны, пишет во вторник BBC News.
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Шоу-бизнес

Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее

Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
iReactor вчера в 16:02
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Назарбаев: Зеленский согласился на личную встречу с Путиным

Политик подчеркнул, что отдельная личная встреча Путина и Зеленского нужна для урегулирования ситуации в отношениях двух стран.
REGNUM 01:38
Армия и оружие

В Сирии появится третья российская военная база

В экспертном сообществе и ряде СМИ допускают, что РФ для реализации своих интересов в регионе может взять в аренду еще одну военную базу на севере Сирии.
Независимая газета 10 ноября в 14:04
Авто

Названы цены на Lada Vesta с вариатором

Компания АвтоВАЗ до конца ноября 2019 г. начнет продажи Lada Vesta с вариатором.
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Украина продолжает сокращать отгрузки зерновых из портов

Второе место занимает порт Пивденный (3,989 млн. тонн), третье порт Черноморск (3,987 млн. тонн).
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«Высокая вода» в Венеции затопила часть собора Святого Марка

Полностью церковь оказывалась затопленной трижды: в середине XVI и XIX веков, а также в результате сильного наводнения 4 ноября 1966 года, когда "высокая вода" в городе достигла рекордного уровня в 194 см. Защитить Венецию от наводнений должен проект MOSE, интегрированная система мобильных шлюзов, позволяющая изолировать Венецианскую лагуну от Адриатического моря.
Парламентская газета 11:29
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