Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

с чего всё началось

Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.

Сбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу

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