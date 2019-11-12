Происшествия
РИА НовостиСбившая «пьяного» мальчика в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, в 2017 году сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, вышла на свободу, сообщил RT источник в правоохранительных органах. Эту информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.
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с чего всё началось
Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в подмосковной Балашихе в 2017 году, вышла на свободу. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах, информацию подтвердили в колонии-поселении, где женщина отбывала срок.RT на русском07:57
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Сбербанк не подключится к Системе быстрых платежей до конца года
Сбербанк не успевает подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка до конца этого года.
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Американская гимнастка погибла при падении с брусьев
Американская гимнастка Мелани Коулмэн получила травму, повлекшую за собой гибель спортсменки.
Вести.Ru 07:06
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Эсминец «Лидер» могут усилить керамической бронёй
Новый атомный российский эсминец «Лидер» может получить дополнительную защиту.
REGNUM 00:47
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СК возбудил дела из-за угроз убийством судье Мосгорсуда
Правоохранители смогли установить и задержать мужчин, которые разместили в интернете угрозы в адрес одного из судей Московского городского суда.
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Политика
Германия, Франция и Британия призвали Иран вернуться к соблюдению СВПД
Министры иностранных дел Франции, ФРГ и Великобритании чрезвычайно обеспокоены последними заявлениями Ирана по обогащению урана, говорится в совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств, поступившем в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости вчера в 14:23
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
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В Тюмени задержали блогера Кунгурова вместе с малолетней дочерью
В Тюмени 11 ноября был задержан блогер Алексей Кунгуров вместе с малолетней дочерью.
REGNUM 00:24
Общество
Wintershall Dea: «Северный поток — 2» завершат до конца 2019 года
RT на русском 06:41
Происшествия
Найденный при поисках останков студентки СПбГУ череп оказался учебным
Найденный в ходе поисков останков предполагаемой жертвы Олега Соколова, аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, череп оказался учебным пособием.
Известия 10:08
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле прокомментировали предложение первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева об организации встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.
RT на русском 04:28
Кино
В фильмах Marvel появятся три новых супергероя
В фильмах студии Marvel появятся три новых супергероя — мисс Марвел, Лунный рыцарь и Халк-женщина.
Клопс 00:39
Авто
Появилась внедорожная версия Mitsubishi Xpander
Японская компания Mitsubishi представила новую внедорожную версию Mitsubishi Xpander Cross.
REGNUM 07:44
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
В бассейне одного из детских садов Уфы утонула воспитательница.
Известия вчера в 09:09
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
Политика
Правительство Польши ушло в отставку
Правительство Польши уходит в отставку после прошедших в стране 13 октября парламентских выборов.
РИА Новости 09:45
Культура
Шэрон Стоун воссоздала культовую сцену из «Основного инстинкта»
Многие помнят легендарную сцену допроса из фильма «Основной инстинкт» с участием Шэрон Стоун.
Popcornnews.ru вчера в 01:00
Общество
«Победу» обязали изменить правила провоза ручной клади
С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.
ТАСС 07:42
Общество
Дмитрий Медведев посетит Новосибирск
По предварительной информации Татьяна Голикова и Анна Попова направляются в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится в поселке Кольцово.
Континент Сибирь Online вчера в 02:14
Экономика
Ротенберг не получит прибыли от строительства Крымского моста
«Мостотрест» Аркадия Ротенберга и «Стройгазмонтаж» (в ноябре бизнесмен продал компанию структуре Газпромбанка) не получат прибыли от строительства Крымского моста, заявил Forbes гендиректор «Мостотреста» Владимир Власов.
Коммерсантъ 04:21
Наука
Ученые назвали факторы, предсказывающие личный успех
Американскими учеными определены и названы три основных фактора и черт личности человека, которые предсказывают его личный успех, об этом сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ugpressa.ru вчера в 12:32
Энергетика
Американские производители нефти и газа собрались сокращать добычу
Американские компании, увеличившие добычу нефти и газа в США до рекордных уровней, меняют курс, планируя сокращать как производство, так и капиталовложения.
Интерфакс 09:18
Общество
Минприроды сообщило об угрозе «мусорного» коллапса в Томской области
В список 16 регионов России, властям которых министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин рекомендовал в целях недопущения «мусорного» коллапса обратить особое внимание на деятельность региональных операторов, вошла Томская область.
REGNUM 04:42
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
РБК вчера в 06:56
Политика
Украинский вице-премьер заявил о готовности к снятию санкций с России
Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к тому, что через пять лет.
Газета.Ru 03:26
Политика
На Украине оценили последствия прекращения транзита газа из России
В начале ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что заключение нового соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину возможно только при условии взаимного отказа от претензий и прекращения судебных разбирательств.
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Депутат пришел на заседание рады в маске Джокера
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Политика
Порошенко выразил уверенность в возвращении Крыма в состав Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернётся в её состав.
RT на русском 09:15