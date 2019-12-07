МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.

с чего всё началось

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, в субботу около 6:30 утра водитель автомобиля, следуя по Локомотивному проезду в районе дома 31, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, они погибли на месте. Пассажир автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

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