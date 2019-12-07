Происшествия
ИнтерфаксСбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян
Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, в субботу около 6:30 утра водитель автомобиля, следуя по Локомотивному проезду в районе дома 31, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, они погибли на месте. Пассажир автомобиля с травмами был доставлен в больницу.
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с чего всё началось
МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.РЕН ТВ00:57
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Футбол
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Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины
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Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
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Технологии
В долгосрочной перспективе Western Digital не исключает использования технологии HAMR
Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
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Депутат рассказала об умоляющих поработать на пенсии россиянах
Депутат Госдумы и чемпионка Олимпиады в Турине 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что у нее есть знакомые, которые «умоляют» о возможности поработать на пенсии.
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
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«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Названы разрушающие кишечник продукты
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РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую ракету «Нептун»
Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
Спорт
Лыжник Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Норвегии
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Сериал «Содержанки» покажут на Amazon Prime Video
Видеосервис Start (принадлежит продюсерам Yellow, Black and White и «Газпром-медиа») продал Amazon Prime Video свой сериал «Содержанки».
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Певица МакSим опять выходит замуж
Российская артистка Марина Амбросимова, выступающая как МакSим, вновь выходит замуж. Об этом певица сообщила в своем Instagram.
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«Левиафан» вошел в список лучших фильмов десятилетия
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Армия и оружие
Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию
ВС Турции покинут Сирию только после того, как ее об этом попросит сирийский народ, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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