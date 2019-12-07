Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксСбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Как говорится в сообщении пресс-службы в твиттере, в субботу около 6:30 утра водитель автомобиля, следуя по Локомотивному проезду в районе дома 31, выехал на тротуар, где совершил наезд на трех пешеходов, они погибли на месте. Пассажир автомобиля с травмами был доставлен в больницу.
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с чего всё началось

Момент ДТП, где авто протаранило вестибюль МЦК и сбило трех пешеходов

МЧС РФ В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео момента ДТП в Москве, где легковой автомобиль насмерть сбил трех пешеходов и протаранил вестибюль МЦК.
РЕН ТВ00:57

Подробнее о событии

Установлена личность виновника ДТП у станции МЦК

Москва 2407:42

Кадры с места ДТП в Москве, где насмерть сбили трех пешеходов

РЕН ТВвчера в 23:40

Друзья стритрейсера, сбившего троих человек, рассказали о нем подробности

Вечерняя Москва07:16

Сбивший насмерть пешеходов в Москве водитель имеет 12 штрафов за превышение скорости

ТАСС05:14

Момент аварии с тремя погибшими у станции МЦК попал на видео

РИА Новости03:37

Сбивший трех человек около станции МЦК водитель оказался пьян

Интерфакс02:54

Сбивший насмерть трех человек у станции МЦК «Окружная» водитель получил 12 штрафов за превышение скорости

Агентство Москва05:03
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Владимир Федотов покинул «Оренбург»

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов подал в отставку после поражения от "Тамбова" в матче 19 тура российской премьер-лиги.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины

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Источник изображения: Western Digital Corporation Следует напомнить, что в середине сентября в комментариях немецкому изданию ComputerBase представители Western Digital дали понять, что к массовому использованию даже MAMR компания ещё не готова, и анонсированные ранее жёсткие диски объёмом 18 Тбайт будут использовать не эту технологию, а некую тщательно скрываемую альтернативу.
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Российский фигурист Александр Самарин занял четвертое место в одиночных соревнованиях среди мужчин в финале серии Гран-при.
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«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
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Лукашенко требует у Путина нефть по внутрироссийским ценам

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РПЦ призвала разрешить всем сообщать о домашнем насилии

РПЦ раскритиковала поправку в закон о домашнем насилии, согласно которой общественные организации имеют право сообщать в полицию о случаях жестокости в семьях только с разрешения пострадавших.
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США заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

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Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ

Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
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Украинские истребители Су-27 сопроводили крылатую противокорабельную ракету РК-360МЦ «Нептун» во время военных испытаний.
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Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса

Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
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Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа

Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.
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Певица МакSим опять выходит замуж

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Российская лента Андрея Звягинцева «Левиафан» с Алексеем Серебряковым в главной роли попала в топ лучших фильмов десятилетия, сообщает THR.
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Эрдоган рассказал, когда турецкие вооруженные силы покинут Сирию

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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

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Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
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Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
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Раймонд Паулс назвал «навязчивой» российскую публику

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