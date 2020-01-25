Политика

BFM.ruBFM.ruСбивший украинский самолет иранец находится в тюрьме

В Иране помещен в тюрьму человек, действия которого привели к тому, что иранские вооруженные силы по ошибке сбили украинский пассажирский самолет. Об этом главу МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил в интервью Der Spiegel.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

РИА Новости04:33

Сбивший украинский Boeing иранец находится в тюрьме

Коммерсантъ04:13

МИД Ирана утверждает, что виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

ТАСС03:31

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

РБК03:46

Сбившего по ошибке украинский самолет иранца поместили в тюрьму

Lenta.ru03:44

Арестован человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский Boeing

РЕН ТВ03:37

Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме

RT на русском04:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Происшествия

При землетрясении в Турции погибли более 20 человек

RT на русском 04:01
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Здоровье

В Иркутске у студентов из Китая заподозрили новый коронавирус

Пятеро студентов из Китая, которые учатся в Байкальском государственном университете, стоят на особом контроле из-за нового коронавируса.
РБК 05:17
Фигурное катание

Российские пары заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские пары заняли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы по фигурному катанию в австрийском Граце.
ТК Звезда вчера в 15:56
Политика

Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
REGNUM 05:15
Общество

Под Москвой обокрали секретный бункер

В Одинцовском районе Подмосковья воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Lenta.ru 05:41
Происшествия

ФСБ задержала работавшего на украинские спецслужбы крымчанина

В Крыму задержали местного жителя, выполнявшего задание украинских спецслужб, — мужчина оборудовал схроны с взрывчаткой и боеприпасами.
Известия вчера в 02:49
Политика

ЦРУ опубликовало архивные материалы о Бандере

«За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено более 5 тыс. украинцев, 15 тыс. евреев и несколько тысяч поляков»,— говорится в материале.
Коммерсантъ 23 января в 23:34
Шоу-бизнес

Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы

Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.
News.ru 00:40
Армия и оружие

В США провели военные учения с участием вертолетов Ми-24

Как рассказал командир эскадрильи, капитан ВВС Курт Уоллин, тренировка с другими вертолетами, а не «HH-60G Pave Hawk против HH-60G» происходит впервые.
RuNews24.ru 02:14
Армия и оружие

США решили разработать защиту от гиперзвукового оружия

Взгляд.ру 05:38
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

Коммерсантъ вчера в 09:50
Экономика

Минфин может ограничить налог на выплаты накоплений в новой схеме

Чтобы стимулировать граждан к выбору регулярных выплат, Банк России и Минфин изначально предполагали, что в ином случае - при выборе единовременной выплаты - гражданину нужно будет уплатить НДФЛ, тем самым вернув предоставленный ранее налоговый вычет.
Российская газета вчера в 07:33
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Происшествия

Спасатели в Армении нашли застрявших в горах туристов из России

РБК 05:08
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Общество

Работающим на митингах полицейским сделают надбавки

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Шоу-бизнес

Сергей Семак скоро станет дедушкой

В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Пятый канал 05:18
Теннис

Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»

Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Спорт-Экспресс 02:52
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин встречается с 40-летней миллионершей из Канады

Певец встречается с 40-летней миллионершей из Канады, с которой они сейчас вместе путешествуют по Тихому океану.
OAnews вчера в 01:18
Игры

28 января для 5-летней Batman: Arkham Knight на PS4 выйдет новый костюм

Rocksteady объявила дату выпуска костюма «Тёмного рыцаря Земли-2» для Batman: Arkham Knights на PS4 — 28 января.
Игромания.ру 04:22
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова сообщила о смертельной болезни

45-летняя популярная российская актриса Екатерина Волкова откровенно призналась Лере Кудрявцевой в ее программе о том, что она долгое время скрывала информацию о своем заболевании.
Ugpressa.ru 23 января в 14:47
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
РБК вчера в 08:07
Шоу-бизнес

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой «большой трагедией»

Цискаридзе назвал жизнь Волочковой "большой трагедией" Танцовщик сокрушается из-за судьбы бывшей балерины Большого театра.
Экспресс газета вчера в 07:09
Общество

Канадцы собирают подписи против принца Гарри и Меган Маркл

За шесть дней более 80 тысяч канадцев подписали петицию, требующую от принца Гарри и Меган Маркл самостоятельно оплачивать расходы на охрану.
ТВ Центр 23 января в 02:34
Кино

Прокатчики фильма «Холоп» вводят дополнительные киносеансы в США и Канаде

Спрос зрителей оказался столь высоким, что кинопрокатчики в срочном порядке вводят дополнительные сеансы.
ТАСС вчера в 19:36
Кино

Гран-при премии «Золотой орел» получил фильм «Текст»

В номинации "Лучший фильм" в этом году представлены фильм Кантемира Балагова "Дылда", выдвинутый от России на "Оскар", но не попавший в номинанты, картины "Бык" Бориса Акопова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.
РИА Новости вчера в 14:34
Футбол

Шкурин выйдет в стартовом составе ЦСКА на контрольный матч с ЛАСК

Стал известен состав ЦСКА на контрольный матч против австрийского ЛАСК.
Спорт-Экспресс 05:07
Футбол

Тудорие: «В первые четыре-пять дней сборов было тяжеловато»

В первые четыре-пять дней было тяжеловато, сейчас втянулся.
Soccer.ru 02:40
Политика

Трамп опубликовал логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп в пятницу опубликовал логотип Космических сил страны, созданных в 2019 году.
РИА Новости вчера в 17:07
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное