Политика

ИнтерфаксИнтерфаксСближение Турции с Россией встревожило руководство Пентагона

Руководство военного ведомства США обеспокоено растущим партнерством Турции и России, заявил глава Пентагона Марк Эспер.
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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

Министр обороны США Марк Эспер назвал отдаление Турции от НАТО и сближение ее с Россией вопросом, который сильнее всего беспокоит его в связи с ситуацией в регионе. Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.
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Глава Пентагона обеспокоен отдалением Турции от НАТО и сближением ее с Россией

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