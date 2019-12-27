Общество

КоммерсантъКоммерсантъВ работе Альфа-банка произошел сбой

В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.
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Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10
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Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым

Mirmol.ru 11:23
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:21
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Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней

Интерфакс 17:10
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Газета.Ru 12:22
Политика

Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия

Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
ТАСС 13:37
Общество

Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей.
РИА Новости вчера в 02:42
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Жена Эммануила Виторгана трогательно поздравила его с 80-летием

Сегодня празднует свой день рождения народный артист России Эммануил Виторган.
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СМИ опубликовали запись переговоров с разбившимся в Алма-Ате самолетом

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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

ТАСС вчера в 12:15
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Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи

Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
РБК 15:04
Общество

Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января

С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
РИА Новости 09:54
Политика

Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы

Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Коммерсантъ 16:45
Религия

РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых

Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых.
Газета.Ru вчера в 21:42
Армия и оружие

Минобороны ждет информационную атаку против армии

Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
РИА Новости 16:18
Политика

США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2

Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
РИА Новости 12:52
Политика

Протестующие в Черногории направились в Подгорицу

После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
REGNUM вчера в 19:23
Футбол

«Манчестер Сити» уступил на выезде «Вулверхэмптону» в 19-м туре АПЛ

РИА Новости 17:07
Армия и оружие

Сирийская армия отразила атаку дронов на аэродром в Хаме

«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — цитирует РИА Новости местную радиостанцию Sham FM.
ФАН 17:55
Общество

Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака

Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Российская газета вчера в 23:28
Происшествия

Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ вчера в 12:19
Авто

В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности

Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
РЕН ТВ вчера в 21:23
Футбол

РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков

Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Чемпионат 04:42
Здоровье

Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине

В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Интерфакс 25 декабря в 09:08
Происшествия

Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги

Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
РБК вчера в 06:33
Экономика

Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»

Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
РБК 11:05
Футбол

Мойес сменит Пеллегрини в «Вест Хэме»

Руководство «Вест Хэма» провело переговоры с Дэвидом Мойесом, которым хочет заменить главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
Metaratings 16:19
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Российская газета 08:41
Общество

Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет

Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
РИА Новости вчера в 17:30
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости 25 декабря в 16:54
Происшествия

На Ямале произошёл пожар на буровой установке

RT на русском 17:36
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