Общество
КоммерсантъВ работе Альфа-банка произошел сбой
В работе Альфа-банка произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector. Клиенты банка столкнулись с проблемами при оплате покупок картой, сбои наблюдаются в работе банкоматов и мобильного приложения банка. В Twitter-аккаунте кредитной организации также появились сообщения о сбоях.
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Единоборства
Емельяненко дал согласие на бой с Кадыровым
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Транспорт
Улицы в центре Москвы перекроют на девять дней
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появится функция исчезающих сообщений.
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
Общество
Медведев утвердил новые правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила государственной регистрации автомобилей.
Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана трогательно поздравила его с 80-летием
Сегодня празднует свой день рождения народный артист России Эммануил Виторган.
Политика
Глава МИД Украины заявил об отказе ФРГ в предоставлении военной помощи
Власти Германии отказали Украине в предоставлении военной помощи.
Общество
Большинство букмекерских контор в России могут закрыться с января
С будущего года появится новый вид земель, предназначенных для проведения азартных игр, за пределами которых у букмекерских контор не будет возможности работать.
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан обдумывает, как нужно отреагировать на позицию МИД России по поводу введения в Польше Дня памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году.
Религия
РПЦ внесла изменения в правила крещения детей и взрослых
Синод Русской православной церкви изменил правила крещения детей, которые названы в честь святых любых поместных церквей мира, а также взрослых.
Армия и оружие
Минобороны ждет информационную атаку против армии
Российских журналистов Цаликов призвал стать союзниками Минобороны в отражении этой информационной атаки.
Политика
США назвали способ избежать санкций за Nord Stream 2
Госдеп США разъяснил, что компании — подрядчики "Северного потока — 2" могут избежать санкций, если остановят работы до 20 января 2020 года.
Политика
Протестующие в Черногории направились в Подгорицу
После отказа парламента Черногории принять поправки к законопроекту о свободе вероисповедания, предложенные Сербской православной церковью и оппозицией, тысячи жителей города Никшич прорвали блокаду полиции и двинулись маршем к Подгорице.
Армия и оружие
Сирийская армия отразила атаку дронов на аэродром в Хаме
«Зенитные ракетные комплексы сирийской правительственной армии отразили атаку запущенных террористами БПЛА, попытавшихся приблизиться к военному аэродрому Хамы», — цитирует РИА Новости местную радиостанцию Sham FM.
Общество
Онкологи подсчитали, сколько надо двигаться, чтобы спастись от рака
Давно известно, что регулярная физическая активность связана с более низким риском развития нескольких видов рака.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Авто
В РФ выявили 1,5 млн машин с бракованной системой безопасности
Более полутора млн машин, оборудованных бракованными подушками безопасности японской компании Takata, эксплуатируется в России.
Футбол
РПЛ представила сборную десятилетия по версии болельщиков
Российская Премьер-Лига в своём «твиттере» представила символическую сборную чемпионата России по итогам уходящего десятилетия.
Здоровье
Голикова назвала тревожной ситуацию с дефицитом кадров в медицине
В России сохраняется дефицит кадров в медицине, в 2019 году работать пришли больше 9000 медиков, в том числе 5000 врачей, но столько же из системы ушло - по возрасту, личным мотивам и другим причинам, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Футбол
Мойес сменит Пеллегрини в «Вест Хэме»
Руководство «Вест Хэма» провело переговоры с Дэвидом Мойесом, которым хочет заменить главного тренера команды Мануэля Пеллегрини.
Фигурное катание
Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России
Фигуристка Алена Косторная получила феноменальные оценки за прокат короткой программы на чемпионате России в Красноярске, набрав больше баллов, чем в победном для нее финале Гран-при в Турине.
Общество
Росстат опубликовал демографический прогноз на 16 лет
Высокий прогноз Росстата предполагает, что общая численность населения страны к началу 2036 года вырастет до 150,126 миллиона человек, а средняя продолжительность жизни увеличится с 73,42 года в 2020 году до 79,1 года в 2035-м.
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Происшествия