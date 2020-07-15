Общество

ИзвестияИзвестияСбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск.
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В работе WhatsApp произошел сбой

ТАСС16:45

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Газета.Ru17:57

Очередной сбой произошел в работе WhatsApp

Телеканал 360°16:47

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости16:45

WhatsApp работает со сбоями

Вести.Ru19:08

Пользователи WhatsApp жалуются на массовый сбой в работе мессенджера

РЕН ТВ16:29

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

РБК16:26
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Наука

Оказалось, что сидячая работа снижает риск когнитивных нарушений

Специалисты в процессе исследований узнали, что задействованные в физическом труде люди в старости чаще страдают от нарушений работы мозга и возрастной деменции.
Волга-Медиа 15:38
Технологии

«МегаФон» предложил абонентам Кубани и Адыгеи новое качество звонков

14 июля «МегаФон» запустил голосовую связь в сетях LTE — теперь абоненты смогут говорить по телефону, не прерывая интернет-сессии Голосовые вызовы по технологии VoLTE (Voice over LTE) с высоким качеством передачи звука уже доступны в Краснодарском крае и Республике Адыгея.
Юга.ру 06:15
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:38
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости вчера в 19:46
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
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Авто

КамАЗ выявил и устранил недостатки тягача нового поколения

Ещё одна встреча с водителями намечена на август текущего года. Сообщается, что в целом обкатка новых КамАЗ-54901 проходи штатно.
SpeedMe 14:20
Происшествия

В Бурятии умер 53-летний пациент с COVID-19

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 13 июля в республиканской инфекционной больнице скончался 53-летний мужчина.
REGNUM вчера в 22:54
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Политика

Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала

РИА Новости 09:50
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Экономика

«Ростех» предложил цифровую трансформацию ФСИН

«Ростех» предложил цифровую трансформацию ФСИН Госкорпорация «Ростех» и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) запросили у государства 5,8 млрд руб. на цифровизацию уголовно-исправительной системы в рамках «Цифровой экономики».
Коммерсантъ 17:55
Гаджеты

Умные часы Realme Watch появятся в России

Деловое.ТВ 11:23
Шоу-бизнес

Екатерина Волкова позировала без одежды на природе

Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
1,3K
Общество

Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля

Твой Иркутск 07:30
Космос

SpaceX вновь перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Ракета Falcon-9 частной космической компании Space-X предпринимателя Илона Маска должна доставить на орбиту очередную партию из 57 мини-спутников, которые станут частью проекта развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Эхо Москвы 12 июля в 00:09
Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы

Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
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Политика

В Баку участники митинга в поддержку армии вломились в парламент

Участники массовой акции поддержки азербайджанских военных в Баку ворвались в здание парламента.
Общественная служба новостей 21:50
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Футбол

Халк сообщил о решении покинуть Китай по окончании контракта

Нападающий китайского «Шанхай СИПГ» Халк сообщил, что принял решение покинуть клуб после окончания контракта, который истекает в декабре этого года.
Чемпионат 20:48
Политика

ЦИК отказал Бабарико в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

В Белоруссии ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты бывшему банкиру Виктору Бабарико, передает "Интерфакс".
Вести.Ru 06:16
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Армия и оружие

ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии

Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия.
Газета.Ru 16:01
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Происшествия

Два поезда столкнулись в Чехии, есть пострадавшие

REGNUM 21:35
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Общество

На Metacritic появились первые оценки Ghost of Tsushima

В рецензиях журналисты отметили визуальный стиль Ghost of Tsushima и её боевую систему, однако остались недовольны открытым миром.
CyberSport.ru 10:32
Общество

В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола

RT на русском 11:34
2,1K
Общество

Главврача благовещенской «скорой» уволили после гибели подчиненного

Весть о смерти благовещенского кардиолога разлетелась по региону 10 июля. ampravda.ru, после смерти коллеги медики обратились к губернатору, указав на плачевное состояние "скорой" В ходе расследования причин его гибели была подтверждена коронавирусная инфекция, приведшая к пневмонии.
Vostok.Today 19:56
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Происшествия

Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Lenta.ru 02:38
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Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Авто

Три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке России до конца лета

В результате были названы три новых кроссовера, которые дебютируют на рынке РФ до конца лета.
Газета DAILY вчера в 15:25
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы, на 3% с 1 октября 2020 года.
ТАСС вчера в 12:58
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Футбол

Во время матча между ФК из Махачкалы и Москвы судья ударил футболиста

Во время товарищеского мaтча рoссийских ФК «Лeгион Динамо» (Махaчкала) – «Сахaлинец» (Москва) случился нелицеприятный конфликт с непосредственным участием помощника глaвного арбитра.
Лезги газет 08:05
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Экономика

В России предложили уничтожать нелегальные сигареты

В России могут начать уничтожать конфискованный табак и средства его производства.
Известия 13:00
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