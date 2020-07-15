Общество
ИзвестияСбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск.
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Общество
Иркутяне смогут наблюдать яркую комету до конца июля
Твой Иркутск 07:30
Происшествия
Пожар на обувном складе в Долгопрудном локализовали
Ранее МЧС России заявило, что наращивает силы и средства для тушения возгорания площадью 6,5 тыс. кв. м на обувном складе в микрорайоне Хлебниково в городе Долгопрудном Московской области.
RT на русском 18:01
Спорт
Белорусские футболистки попросили проверить пол одного из игроков лиги
Футболистки одного из женских белорусских клубов усомнились в половой принадлежности форварда минского «Динамо-БГУФК» Салиматы Симпоре.
Lenta.ru вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Происшествия
Суд в Воронеже арестовал членов организации «свидетелей Иеговы»
Ленинский районный суд в Воронеже арестовал до 3 сентября задержанных в понедельник членов запрещенной на территории РФ организации "свидетелей Иеговы", подозреваемых в экстремистской деятельности.
ТАСС 15:47
Общество
Правозащитники сообщили о задержании более 70 протестующих в Минске
Среди задержанных есть сотрудники СМИ. Больше всего граждан задержали, по информации правозащитников, в столице — более 70 человек.
РИА Новости 16:08
Киберспорт
Обновление Dota 2 от 13 июля: локализация
13 июля разработчики выпустили обновление для клиента Dota 2. Список изменений составлен на SteamDB.
Dota2.ru вчера в 13:48
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
1% от пенсионного капитала за каждый отработанный год во времена СССР будет начислен тем, чей трудовой стаж начался раньше 1 января 1991 года.
Моя Москва.онлайн 04:39
Путешествия
В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны
Ассоциация туроператоров (АТОР) представила список из 14 стран, готовых принимать туристов с 15 июля.
Известия 16:07
Общество
«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров
Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости 17:47
Энергетика
Экспортная цена газа «Газпрома» в I квартале упала на 37%
Экспортная цена газа "Газпрома" в I квартале 2020 года упала до среднего значения в $162,1 за тыс. куб. м с $259,1 годом ранее, говорится в презентации компании.
ТАСС 10:21
Футбол
Руководство «Реала» расторгнет контракт с Гаретом Бейлом
Мадрид, 14 июля 2020, 20:46 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» намерено расторгнуть контракт с 30-летним фланговым нападающим сборной Уэльса Гаретом Бейлом.
REGNUM 13:46
Общество
Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы
Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню
Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
Армия и оружие
16 июля заложат шесть новых кораблей для ВМФ России
16 июля на трех верфях заложат сразу 6 судов для Военно-морского флота России.
Вести.Ru вчера в 12:42
Армия и оружие
Минобороны показало видео перехвата разведывательного самолета США
Минобороны опубликовало видео перехвата разведывательного самолета RС-135 ВВС США над Черным морем.
РБК 15:41
Общество
Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода
Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы утвердил проект многофункционального жилого комплекса на территории Бадаевского завода.
РБК 04:53
Политика
Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией
Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время.
РБК 12:39
Игры
Игрок нарисовал карту Найт‑Сити из Cyberpunk 2077 по районам
Фанат Cyberpunk 2077 нарисовал карту районов Найт-Сити.
Cyber.sports.ru 13:43
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Футбол
ЦСКА интересуется нападающим Тони Мартинесом
Bobsoccer 10:22
Футбол
25 или 80 миллионов евро. Как Алексей Миранчук оценивает свою стоимость
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» не смог конкретно ответить на вопрос, во сколько оценивается его трансферная стоимость.
Спорт-Экспресс 18:05
Кино
Режиссеры «Мстителей» снимут новый фильм с Робертом Дауни-младшим
Братья Руссо, срежиссировавшие фильм «Мстители: Финал», собираются поработать над новым проектом, в который на главную роль позвали Роберта Дауни-младшего, сыгравшего Железного человека в киновселенной Marvel.
NewInform 03:02
Общество
В Госдуму внесён проект о запрете усыновления детей лицами одного пола
RT на русском 11:34
Общество
Музыкальный сервис Spotify запустят в России с 15 июля
Музыкальный стриминговый сервис Spotify с 15 июля будет доступен российским пользователям.
RT на русском 14:35
Общество
Одного человека задержали на митинге в защиту Фургала в Хабаровске
Жители Хабаровска вновь вышли на митинг в защиту губернатора Сергея Фургала.
EastRussia 08:22
Шоу-бизнес
Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли
Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk 09:07
Общество
Пользователи Reddit назвали неочевидные признаки ума
Пользователь социального новостного сайта Reddit под ником SomethingAbout2020 попросил юзеров в воскресенье, 12 июля, перечислить неочевидные признаки умных людей.
Известия 15:45
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 12 июля в 14:49
Общество
В Гидрометцентре назвали причины дождливого лета в Москве
Причиной дождливого лета в столице стало частое чередование периодов холодной и теплой погоды.
Вечерняя Москва 18:41