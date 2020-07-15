Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск.

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

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