Общество

ИзвестияИзвестияСбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру

Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

WhatsApp работает со сбоями

Вести.Ru19:08

Пользователи пожаловались на сбой в работе WhatsApp

Газета.Ru17:57

В работе WhatsApp произошел глобальный сбой

РБК16:26

В работе WhatsApp произошел сбой

РИА Новости16:45

В работе WhatsApp произошел сбой

ТАСС16:45

Пользователи WhatsApp жалуются на массовый сбой в работе мессенджера

РЕН ТВ16:29

Пользователи WhatsApp жалуются на сбой в работе мессенджера

Комсомольская правда17:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 20:28, Ашберн
Общество

Великобритания запретила Huawei строить свою сеть 5G

Великобритания запретила Huawei строить свою телекоммуникационную сеть 5G, отменив январское решение предоставить китайской технической компании ограниченную роль в создании сверхбыстрой беспроводной инфраструктуры в стране, сообщает CNN.
BFM.ru 20:06
44
Политика

Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной

По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
3,2K
Общество

Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
29
Происшествия

При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей

Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru вчера в 13:51
59
Футбол

Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге

Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Здоровье

Минздрав объяснил рост числа смертей от коронавируса в Татарстане

Минздрав Татарстана не стал называть тенденцией рост количества летальных исходов от COVID-19. Любое заболевание имеет свои периоды.
TatCenter 06:17
14
Общество

Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%

Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.
Телеканал 360° 18:22
3
Политика

Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга

Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
5
Кино

Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»

Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
23
Наука

Лекарством от аритмии и эпилепсии могут стать маринованные каперсы

Live24 08:29
2
Происшествия

Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном

В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
13
Общество

На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ

Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
588
Кино

Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда

Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
3
Общество

Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»

В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
276
Космос

Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе

Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы.
ТК Звезда вчера в 00:57
4
Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

РИА Новости вчера в 19:46
278
Шоу-бизнес

«Нищета и теснота»: Квартира детства Ивлеевой рассорила её фанатов

Царьград 16:36
Армия и оружие

Женщина и ребёнок ранены в результате атаки ВСУ на ДНР

REGNUM 15:50
1
Здоровье

Ограничения по коронавирусу усилили в двух районах Бурятии

В двух муниципалитетах на севере Бурятии осложнилась ситуация с коронавирусом.
EastRussia 20:13
Политика

Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии

"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
1
Происшествия

СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ

ТАСС вчера в 12:28
142
Здоровье

Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам

В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Политика

В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы

Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
5
Общество

Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса

В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Армия и оружие

11 военных Азербайджана погибли за три дня боев на границе с Арменией

РЕН ТВ 07:13
1K
Шоу-бизнес

Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
8
Здоровье

Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID

В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Происшествия

МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве

Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
44
Шоу-бизнес

Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты

Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
91
Футбол

Кокорин поставил лайк под призывом уволить Кикнадзе из «Локомотива»

Российский рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L’One, призвал уволить генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Нева Спорт 07:28
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное