Общество
ИзвестияСбой произошел в работе мессенджера WhatsApp по всему миру
Пользователи WhatsApp по всему миру столкнулись с проблемами в работе мессенджера. Такие данные представлены на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов. Сбои в работе начали фиксировать около 23:00 мск.
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Общество
Великобритания запретила Huawei строить свою сеть 5G
Великобритания запретила Huawei строить свою телекоммуникационную сеть 5G, отменив январское решение предоставить китайской технической компании ограниченную роль в создании сверхбыстрой беспроводной инфраструктуры в стране, сообщает CNN.
BFM.ru 20:06
Политика
Трутнев назвал работу властей Хабаровского края неудовлетворительной
По словам представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, деятельность местных властей Хабаровского края плохо организована, пишет РИА Новости.
Политическая Экспертиза вчера в 05:24
Общество
Фургал не знает об акциях в свою поддержку, заявили в ОНК
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый по подозрению в причастности к убийствам, не в курсе об акциях в его поддержку, сообщила во вторник журналистам представитель столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.
РИА Новости 15:12
Происшествия
При проектировании подлодки у Минобороны похитили 368 миллионов рублей
Было установлено, что с 23 мая 2012 года по 13 апреля 2017-го он в составе преступной группы похитил более 368 миллионов рублей, полученных от Минобороны в рамках исполнения государственного оборонного заказа по разработке подводной лодки «Варшавянка».
Lenta.ru вчера в 13:51
Футбол
Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Здоровье
Минздрав объяснил рост числа смертей от коронавируса в Татарстане
Минздрав Татарстана не стал называть тенденцией рост количества летальных исходов от COVID-19. Любое заболевание имеет свои периоды.
TatCenter 06:17
Общество
Отток рабочих из Подмосковья уменьшился за год на 9%
Помимо Подмосковья и Ленобласти главными регионами по маятниковой миграции являются Республика Адыгея, в которой 16,4% работающего населения выезжали, вероятнее всего, в соседний Краснодарский край, Чувашия с 13,8% работников и Калмыкия с 12,9%.
Телеканал 360° 18:22
Политика
Трамп утвердил санкции против Китая и отменил преференции для Гонконга
Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против Китая из-за Гонконга и указ об отмене преференций для этого специального административного района КНР.
Ведомости 19:02
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Происшествия
Ликвидировано открытое горение на складе в Долгопрудном
В городе Долгопрудный Московской области пожарные ликвидировали открытое горение на обувном складе, вспыхнувшем накануне поздно вечером.
Вести.Ru 19:40
Общество
На акциях протеста в Белоруссии задержаны сотрудники СМИ
Сотрудники милиции в Белоруссии задержали свыше десяти сотрудников СМИ во время освещения несанкционированных уличных акций протеста в ряде городов республики.
Газета.Ru 18:35
Кино
Оливер Стоун осудил «излишнюю чувствительность» современного Голливуда
Кинорежиссер Оливер Стоун выступил с критическими замечаниями в адрес порядков, царящих в современном Голливуде.
Ридус 11:03
Общество
Rusal потребовал от Потанина сменить руководство «Норникеля»
В UC Rusal сообщили, что компания обратилась к совету директоров «Норникеля» с предложением принять резолюцию и потребовать от Владимира Потанина, как управляющего партнера, «поменять команду менеджмента, перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение компании к вопросам экологии и безопасности».
РБК 03:42
Космос
Ученые начали поиски черной дыры в Солнечной системе
Американские ученые начали разрабатывать метод обнаружения черных дыр во внешних областях Солнечной системы.
ТК Звезда вчера в 00:57
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
РИА Новости вчера в 19:46
Здоровье
Ограничения по коронавирусу усилили в двух районах Бурятии
В двух муниципалитетах на севере Бурятии осложнилась ситуация с коронавирусом.
EastRussia 20:13
Политика
Россия и США отметили высокий уровень взаимопомощи в период пандемии
"В ходе беседы был отмечен высокий уровень взаимопомощи, оказываемой государствами в период пандемии новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
РИА Новости 17:10
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
ТАСС вчера в 12:28
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по назначению выплат медработникам
В Минздраве пояснили, что все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, работающие с коронавирусом, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, поэтому если работник здравоохранения заразился при исполнении трудовых обязанностей, ему полагаются выплаты.
Российская газета 10:20
Политика
В Крыму с 15 июля отменяется карантин для приезжающих из-за границы
Обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в Крым из-за границы отменяется с 15 июля.
Известия 14:14
Общество
Почти половина россиян ждут второй волны коронавируса
В нынешнем году произойдет вторая волна заболевания коронавирусом, считают 45% россиян. Это показал опрос, проведенный РАНХиГС.
Известия 18:00
Шоу-бизнес
Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности
Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
Экономика сегодня вчера в 10:51
Здоровье
Швейцарский иммунолог назвал мифом наличие бессимптомных больных COVID
В борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки, заявил микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер.
РБК 20:00
Происшествия
МВД проверит сообщения о массовой драке на стройке в Москве
Днем 14 июля телеканал РЕН ТВ сообщил, что на строительной площадке на Балаклавском проспекте произошла массовая драка с участием строителей.
РБК 09:47
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Футбол
Кокорин поставил лайк под призывом уволить Кикнадзе из «Локомотива»
Российский рэпер Леван Горозия, ранее выступавший под псевдонимом L’One, призвал уволить генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе.
Нева Спорт 07:28