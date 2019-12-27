Общество

ВедомостиВедомостиСбой произошел в работе сервисов Альфа-банка

Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов. Часть клиентов заявили, что у них проблемы с входом в приложение Альфа-банка, другие не смогли осуществить операции по картам.
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Альфа-банк отчитался об устранении технического сбоя

Forbes09:20

Альфа-банк устранил технической сбой в работе сервисов

ТАСС09:27

Альфа-банк сообщил об устранении сбоя в работе карт

Интерфакс09:35

«Альфа-банк» восстановил работу всех сервисов после технического сбоя

Агентство Москва09:10

Клиенты крупного российского банка пожаловались на массовый сбой

URA.Ru08:31

Альфа-банк сообщил о сбое с операциями по картам

РБК09:09

В работе Альфа-банка произошел сбой

Коммерсантъ09:08
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Политика

Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения

Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:08
Происшествия

В Казахстане рассказали о причинах крушения самолета

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал о причинах крушения лайнера Fokker-100 вблизи Алма-Аты.
Аргументы недели 05:23
Общество

Британский посол описал Россию тремя словами

Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
РБК 08:47
Политика

Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье

Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
REGNUM вчера в 23:54
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России

Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
РИА Новости 10:01
Здоровье

Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники

В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.
РИА СуперОмск 05:48
Политика

Переговоры России и Украины по газу застопорились

Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Lenta.ru 09:49
Экономика

Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования

По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Евразия Daily 08:41
Общество

Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора

Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
РБК 08:19
Общество

Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек

Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Ридус вчера в 12:14
Транспорт

В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1

RT на русском 09:21
Общество

Суд объявил Батурину в розыск по делу о клевете

РБК 09:24
Экономика

ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Коммерсантъ 25 декабря в 08:44
Происшествия

В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО

Российская газета 07:37
Политика

В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Газета.Ru 08:30
Политика

Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме

Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
BFM.ru 09:50
Экономика

Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Известия 05:13
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Авто

Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»

В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Car.ru 09:05
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:47
Армия и оружие

Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии

Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Российская газета 09:32
Технологии

В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»

В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
РИА Новости 08:24
Общество

Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении

Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Lenta.ru 09:29
Политика

Турция может приобрести дополнительную партию С-400, считает Борисов

Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия рассчитывает на то, что Турция приобретёт дополнительную партию С-400.
Парламентская газета 06:07
Шоу-бизнес

Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»

Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Суть событий вчера в 06:43
Политика

Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом

Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Известия 10:34
Космос

Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»

Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
ТАСС 07:55
Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

REGNUM 04:15
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 05:25
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