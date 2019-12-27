Общество
ВедомостиСбой произошел в работе сервисов Альфа-банка
Технический сбой произошел в работе сервисов Альфа-банка, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего сбои в работе сайтов и интернет-сервисов. Часть клиентов заявили, что у них проблемы с входом в приложение Альфа-банка, другие не смогли осуществить операции по картам.
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Политика
Путин обсудил с президентом Египта полное восстановление авиасообщения
Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили по телефону вопросы восстановления полноформатного авиасообщения, сообщает пресс-служба Кремля.
Происшествия
В Казахстане рассказали о причинах крушения самолета
Вице-премьер Казахстана Роман Скляр рассказал о причинах крушения лайнера Fokker-100 вблизи Алма-Аты.
Общество
Британский посол описал Россию тремя словами
Отвечая на просьбу описать Россию тремя словами, посол сказал, что та — «увлекательная, энергичная и — последнее вас удивит — теплая».
Политика
Мэр Херсона возмутился высказыванием Путина о русском Причерноморье
Высказывание президента России Владимира Путина об исконно русских землях Причерноморья вызвало острую реакцию мэра Херсона Владимира Николаенко, сообщила 26 декабря пресс-служба администрации города.
Фигурное катание
Косторная выиграла короткую программу на чемпионате России
Алена Косторная лидирует после короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Здоровье
Стал известен график работы омских больниц в новогодние праздники
В областном Минздраве рассказали о специальном графике, по которому будут работать медицинские учреждения с 1 по 8 января 2020 года.
Политика
Переговоры России и Украины по газу застопорились
Соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной еще не заключено, на достижение компромисса необходимы один-два дня.
Экономика
Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Общество
Умерла руководитель «Современника» Галина Волчек
Умерла российский режиссер, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек.
Транспорт
В Шереметьеве 17 января откроется новый международный терминал С1
Экономика
ЦБ не отдаст Сбербанк бесплатно
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подтвердила существование дискуссий о необходимости передачи контрольного пакета акций Сбербанка от ЦБ правительству.
Происшествия
В Подмосковье школьница умерла после сдачи ГТО
Политика
В посольстве США поддержали идею направить миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон поддерживает идею ввести в Донбасс миротворческие силы под эгидой ООН.
Политика
Россия и Катар подписали соглашения о безвизовом режиме
Россия и Катар подписали соглашение, отменяющее для граждан двух стран визовые формальности.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Авто
Появилось возможное изображение новой машины Формулы-1 «Феррари»
В социальных сетях появилось возможное изображение нового гоночного болида Формулы-1 «Феррари».
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла Чехии на молодежном чемпионате мира
Армия и оружие
Минобороны назвало фейком информацию о драке военных РФ и США в Сирии
Якобы местные жители обвинили американских военных в предательстве, поскольку ранее президент США Дональд Трамп заявил о выводе войск из этого района Сирии.
Технологии
В WhatsApp появятся «исчезающие сообщения»
В новой бета-версии мессенджера WhatsApp для систем iOS и Android появилась функция исчезающих сообщений, сообщает WABetaInfo.
Общество
Александр Емельяненко заткнул брата «Федота» и попросил о забвении
Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал своего брата Иудой. Оба брата Емельяненко продолжают карьеру в единоборствах.
Политика
Турция может приобрести дополнительную партию С-400, считает Борисов
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия рассчитывает на то, что Турция приобретёт дополнительную партию С-400.
Шоу-бизнес
Пелагея о расставании с Телегиным: «Наша история закончилась»
Певица заявила, что нисколько не жалеет о трёх годах семейной жизни с Иваном Телегиным, но их история закончена.
Политика
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом
Украинские власти взыскали первый штраф с казахстанской авиакомпании Euro-Asia Air за полет над Республикой Крым на сумму почти в $6 тыс. Об этом в пятницу, 27 декабря, заявило командование воздушных сил Украины со ссылкой на авиационную службу страны.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.