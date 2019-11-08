Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
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Сбербанк сообщил об устранении сбоя

RT на русском11:10

Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов

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Сбербанк сообщил о масштабном сбое в работе

РИА Новости10:10

Сбой на фоне триумфа

Коммерсантъ17:16

В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

РБК11:07

Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Интерфакс10:46

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

ТАСС08:49
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