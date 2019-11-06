Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
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Сбой на фоне триумфа

Коммерсантъвчера в 17:16

Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов

Эхо Москвывчера в 15:00

Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Интерфаксвчера в 10:46

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

RT на русскомвчера в 11:10

В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

РБКвчера в 11:07

Сбербанк сообщил о масштабном сбое в работе

РИА Новостивчера в 10:10

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

ТАССвчера в 08:49
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Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке

Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине

РИА Новости вчера в 20:17
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Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
REGNUM вчера в 10:24
Общество

Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском вчера в 13:21
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Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона

В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.
РБК вчера в 21:27
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Московский Комсомолец 07 ноября в 14:20
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Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
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В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова

РБК вчера в 10:48
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Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои

Лезги газет вчера в 14:29
Общество

В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой

В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Комсомольская правда 07 ноября в 17:17
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С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей

РИА Новости вчера в 11:20
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В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Кино

Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»

Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
REGNUM вчера в 23:51
Экономика

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Российская газета 06 ноября в 10:06
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
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«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»

Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Ведомости вчера в 11:03
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«АвтоВАЗ» модернизирует сборочный конвейер Lada Granta

На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Автоновости дня 07 ноября в 00:31
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Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 02:11
Общество

Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск

РБК вчера в 20:44
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«Ростов» начнет второй круг домашним матчем с «Тамбовом»

ФК Ростов вчера в 18:38
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Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье

Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Слово и Дело 07 ноября в 17:29
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Доллар дешевеет на торгах в пятницу

По данным торгов, к шести утра по московскому времени доллар дешевел к евро на 0,03%, до 1,1052 доллара.
Московский Комсомолец 07 ноября в 21:59
Политика

Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Московский Комсомолец вчера в 05:43
Шоу-бизнес

Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк

Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Lenta.ru вчера в 08:55
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«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
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Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания

Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
РИА Новости вчера в 21:44
Религия

В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского

Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Известия вчера в 10:50
Политика

Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Транспорт

На поезда в Крым продали более 1,5 тыс. билетов

РБК вчера в 07:01
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