Общество
КоммерсантъСбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен
Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Читать в источнике
Оценить132
Подробнее о событии
Показать все источники
Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов
Эхо Москвывчера в 15:00
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 00:04, Ашберн
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
Общество
Японская туристка удивилась вывескам на русском языке на Сахалине
Политика
Суд ООН в Гааге отклонил возражения России по иску Украины
Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге считает, что иск Украины о якобы нарушении Российской Федерацией международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации попадает под юрисдикцию данного суда и будет обязательно рассмотрен.
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
Происшествия
Аэропорт Японии дважды прекратил работу из-за дрона
В аэропорту Кансай около японского города Осака отменили или перенаправили 27 рейсов из-за сообщений о беспилотниках, передает телеканал NHK.
Общество
Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Футбол
Экспресс на футбол от 06.11.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на футбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1хСтавка.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов объяснил отказ выносить флаг России на бои
Общество
В день падения Берлинской стены советский посол в ГДР ушел в запой
В ночь на 9 ноября 1989 года власти Германской Демократической Республики (ГДР) приняли решение разрешить свободный проход через Берлинскую стену.
Происшествия
С полковника ФСБ Черкалина взыскали более шести миллиардов рублей
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Здоровье
В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни
Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Кино
Шесть российских фильмов претендуют на «Золотой Глобус»
Определены шесть российских фильмов, которые будут претендовать на получение кинопремии «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм на иностранном языке», сообщила ТАСС директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент» Евгения Маркова.
Экономика
Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров.
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
Политика
«Нафтогаз» не отказывается от претензий к «Газпрому»
Кроме того, обсуждение транзитного контракта должно быть увязано с вопросом возобновления прямых поставок газа на Украину (не покупает российский газ напрямую с 2015 г. – «Ведомости») и формированием конкурентных тарифов на транзит, подчеркивала российская сторона.
Авто
«АвтоВАЗ» модернизирует сборочный конвейер Lada Granta
На «АвтоВАЗе» линию сборки LADA Granta назвали настоящей визитной карточкой предприятия, отметив впечатляющие компактность и эффективность производства, а также чистоту и особую техническую эстетику, которые роднят её с современными зарубежными и российскими автозаводами.
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
Общество
Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
Футбол
«Ростов» начнет второй круг домашним матчем с «Тамбовом»
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье
Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.
Финансы
Доллар дешевеет на торгах в пятницу
По данным торгов, к шести утра по московскому времени доллар дешевел к евро на 0,03%, до 1,1052 доллара.
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Судебные приставы отказались делать поблажку Заворотнюк
Актрисе Анастасии Заворотнюк не собираются делать поблажку в уплате долгов, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Технологии
«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.
Общество
Меркель предрекла Восточной Германии еще полвека отставания
Выравнивание условий жизни на востоке и западе Германии может занять еще около полувека, а то и больше.
Религия
В РПЦ сообщили о невозможности поминовения патриарха Александрийского
Московский патриархат заявил о невозможности поминовения патриарха Александрийского и всей Африки патриархом Кириллом во время богослужений из-за признания последним неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), пишет «Интерфакс» в пятницу, 8 ноября.
Политика
Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена
Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Транспорт