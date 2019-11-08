Общество

КоммерсантъКоммерсантъСбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен

Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.
Читать в источнике
Комментировать160

Подробнее о событии

Сбой на фоне триумфа

Коммерсантъ17:16

Сбербанк устранил сбой в работе банкоматов и онлайн-банка

Интерфакс10:46

Сбербанк сообщил о масштабном сбое в работе

РИА Новости10:10

Сбербанк сообщил об устранении сбоя

RT на русском11:10

В Сбербанке заявили об устранении сбоя в работе сервиса «Сбербанк Онлайн»

РБК11:07

Сбербанк объявил об устранении неполадок в работе банкоматов и онлайн-сервисов

Эхо Москвы15:00

В работе сервиса «Сбербанк онлайн» произошел сбой

ТАСС08:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 17:55, Ашберн
Религия

В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
Газета.Ru 12:36
Общество

В Грузии начались протесты против фильма о геях

В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Теннис

Теннисистки устроили потасовку из-за рукопожатия

Газета.Ru 12:50
Гаджеты

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов

Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.
iReactor 13:16
Происшествия

Под Курском водитель сбил насмерть женщину с коляской и скрылся

Водитель в Курской области сбил насмерть женщину с коляской и скрылся, сообщает УМВД по региону.
РИА Новости 15:00
Общество

Чубайс обозвал граждан СССР лентяями

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями.
Известия 17:28
Армия и оружие

Киев заявил о готовности к разведению сил в районе Петровского

«Украинская сторона готова начать практический процесс разведения сил и средств на участке номер три, который в районе населенных пунктов Богдановка, Петровское», — заявил Кравченко.
ФАН 04:08
Культура

Мать Децла прокомментировала фильм о сыне

Ирина Толмацкая, мать скончавшегося в феврале музыканта прокомментировала каналу 360 это событие.
Российская газета 14:10
Экономика

Жестокая рука рынка. На Украине подорожает электроэнергия

Киев еще в 2015 году заложил выравнивание цен на электроэнергию для промышленности и населения согласно европейским стандартам Это необходимо для внедрения рынка электричества, при котором нынешние регуляторы перестанут существовать.
Украина.ру 07:17
Общество

Игоря Верника госпитализировали

Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Общество

Минюст намерен отменить правовые акты РСФСР

Министерство юстиции РФ разработало проект постановления правительства о ликвидации более чем 1,2 тысяч правовых актов РСФСР и РФ.
REGNUM 11:07
Театры

Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Спорт

Глава WADA назвал сроки решения об участии России на Играх

Новый глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх будет принят до конца 2019 года, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:34
Авто

В России Volkswagen Touareg получил новый двигатель

Как сообщает пресс-служба Volkswagen, в России стартовали продажи кроссовера Touareg в комплектации Exclusive с 3,0-литровым бензиновым мотором, выдающим 340 лошадиных сил.
Тарантас Ньюс 06:22
Общество

61-летняя Шэрон Стоун показала грудь на сцене

Декольте актрисы было таким глубоким, что ничего не скрывало. Провокационные наряды Шэрон Стоун заставляют забыть о ее возрасте.
Wday.ru 11:30
Наука

Ученые нашли связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями

Ученые опросили более трех тысяч человек из разных стран мира и выяснили, что уверенность в существовании демонов и злых духов больше распространена в странах, где выше вероятность инфекционных заболеваний.
Волгоградская правда 06 ноября в 00:43
Политика

Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве

Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Экономика

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Общество

Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков

Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.
REGNUM 06:29
Общество

«Маршал Василевский» направился за сжиженным газом в США, пишут СМИ

РИА Новости 07:44
Шоу-бизнес

Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
WomanHit.ru 10:31
Общество

Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей

В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru 16:32
Происшествия

Подозреваемого в убийстве школьницы на Уралмаше задержали

Молодого человека, которого подозревают в убийстве 15-летней школьницы, задержали.
Екатеринбург Онлайн 03:49
Авто

Начались продажи обновленного внедорожника Nissan Terra

Компания Nissan объявила старт продаж обновленного рамного внедорожника Terra.
Новые автомобили 05 ноября в 21:57
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета вчера в 14:42
Единоборства

Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Lenta.ru 10:03
Музыка

Пламя, мистика и приворот: Maruv представила клип на сингл To Be Mine

Певица Maruv (Анна Корсун) опубликовала на YouTube клип на новый сингл To Be Mine ("Стань моим") из ее мини-альбома Hellcat Story.
РИА Новости 17:50
Общество

Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром

В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.
МР7.ру вчера в 23:32
Политика

Польские СМИ назвали Макрона «полезным идиотом Кремля»

Журналист польского издания Wpost Якуб Мельник раскритиковал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга НАТО".
РИА Новости 12:35
Политика

Почему Китай отказался заключить с США договор о ядерном разоружении

Китай отверг предложение Трампа заключить многостороннее соглашение по контролю над вооружениями с участием США и России, которое, по планам Вашингтона, может прийти на смену СНВ-III.
RT на русском 15:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное