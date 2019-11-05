Общество

ТАССТАСССбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
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Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

ТАСС16:22

Во «ВКонтакте» произошли сбои из-за пожара в дата-центре

РИА Новости17:05

Пожар в дата-центре стал причиной сбоев в работе «ВКонтакте»

Интерфакс16:48

Сбой в работе во «ВКонтакте» был вызван возгоранием

Коммерсантъ16:24

Во «ВКонтакте» сообщили об угрозе критической части серверов из-за пожара

РБК17:16

Стали известны причины сбоя работы соцсети «ВКонтакте»

РЕН ТВ17:13

Сбой в работе «ВКонтакте» произошел из-за пожара

Комсомольская правда17:49
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