Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

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