Общество
ТАСССбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре
Вечером в понедельник российские пользователи "ВКонтакте" при помощи сервиса Downdetector сообщали о сбоях в работе ресурса по всей стране.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 19:35, Вашингтон
Армия и оружие
Reuters: в Сирии задержали сестру аль-Багдади
Турецкие силы в понедельник задержали сестру ликвидированного главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади на севере Сирии.
ТАСС 18:28
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Авто
Составлен топ-3 самых доступных кроссоверов для зимы
Газета DAILY 13:14
Политика
В МИД Ирана новые санкции США назвали бесполезными
Новые санкции Вашингтона против ряда иранских лиц и генштаба вооруженных сил страны говорят о неспособности добиться своих целей дипломатией.
Российская газета 17:35
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Происшествия
Троих южносахалинцев осудили за избиение до смерти человека
Вступил в силу приговор Южно-Сахалинского городского суда в отношении трех ранее судимых жителей города по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Сахалин.Инфо 18:27
Армия и оружие
В Минобороны планируют вернуть понятие «военная тайна»
В российское законодательство могут вернуть понятие военной тайны.
РЕН ТВ 18:12
Финансы
Минфин оценил рост доходов бюджета от повышения НДС
Минфин провел факторный анализ ожидаемых поступлений от НДС, выделив эффекты расширения налоговой базы в результате роста номинального ВВП, усиления администрирования этого налога Федеральной налоговой службой (ФНС) и повышения ставки на 2 п.п.
РБК 16:00
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес
Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после спектакля
Актер Василий Лановой прокомментировал состояние своего здоровья после того, как во время спектакля у него поднялось давление.
Аргументы и Факты 05:53
Происшествия
В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство
27 октября 2019 года в сельской местности Кыринского района трое подростков ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину, который скончался от полученных травм.
Газета.Ru 02 ноября в 12:09
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir будет запущено в начале следующего года.
Игромания.ру 16:24
Политика
МИД Украины выразил протест из-за визита депутата Госдумы в ЛНР
Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой депутата Госдумы, председателя партии «Родина» Алексея Журавлева в самопровозглашенную Луганскую народную республику (ЛНР).
РБК 19:29
Политика
В Турции изучают предложение России о поставках истребителей
RT на русском 04:31
Политика
В США обвинили Трампа в захвате сирийской нефти
Президент США Дональд Трамп «позорит» американских военнослужащих, используя их для захвата нефтяных месторождений в Сирии, которые не принадлежат США, заявила претендент на выдвижение в кандидаты на президентских выборах в 2020 году от Демократической партии Тулси Габбард.
Rambler News Service 05:02
Культура
Умерла французская актриса и певица Мари Лафоре
Французская актриса и певица, исполнительница песни "Manchester et Liverpool" Мари Лафоре скончалась на 81-м году жизни, сообщает издание Point со ссылкой на семью звезды.
РИА Новости вчера в 08:05
Происшествия
Замминистра культуры Удмуртии арестовали за крупную взятку
В Удмуртии в понедельник арестован заместитель министра культуры республики.
Вести.Ru 04:56
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК 08:42
Политика
Путин вручил госнаграды в Кремле в День народного единства
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства вручил в Кремле ордена Дружбы иностранным гражданам и премию за вклад в укрепление единства российской нации.
ФАН 07:01
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Шоу-бизнес
Пьеха признался, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни
Российский певец Стас Пьеха заявил, что для комфортной жизни ему нужен один миллион рублей в месяц.
Вечерняя Москва 02 ноября в 20:05
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец 09:44
Космос
Voyager 2 покинул нашу Солнечную систему, подтвердили ученые
LentaChel.ru 14:50
Происшествия
В больнице Челябинской области пациентке помыли лицо половой тряпкой
Московский Комсомолец 16:55
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Популярная механика 31 октября в 19:02
Политика
Украина уцепилась за транзит российского газа
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко поставил знак равенства между запуском газопровода «Северный поток - 2» и прекращением транзита газа в Европу через территорию Украины.
Ридус 14:20
Армия и оружие
Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником
Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником. Ежегодно эта дата отмечается пятого ноября.
ТК Звезда 16:38
Музыка
Путин приехал на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 ноября, прибыл на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра в концертном зале в московском парке "Зарядье".
Известия 14:40