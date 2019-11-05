Возгорание в дата-центре стало причиной масштабного сбоя в работе соцсети "ВКонтакте". В настоящий момент специалисты восстановили работу большинства сервисов ресурса, сообщает в понедельник команда "ВКонтакте".

Сбой в работе «ВКонтакте» возник из-за пожара в дата-центре

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