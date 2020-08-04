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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

Сбор долгов коллекторами вернулся к докризисному уровню

Российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.
РБК23:00
Подробнее о событии
Rambler News Service

Коллекторы вернулись к докризисным объемам взыскания долгов

Rambler News Service06:08
Newvz.ru

Коллекторское лето

Newvz.ru05:43
Коммерсантъ

Собираемость долгов вернулась к докризисным значениям

Коммерсантъ23:47
ИА Красная Весна

Граждане РФ начали отдавать долги в докризисных объемах

ИА Красная Весна02:03
Профиль

Коллекторы заставили россиян платить, несмотря на кризис

Профиль01:08
РБК

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК01:23
Право.ру

Собираемость долгов коллекторами возвращается к докризисному уровню

Право.ру03:20

Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали

В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК06:23
345

Часть регионов РФ выплатит пенсионерам 2 тысячи рублей с 16 августа

Как сообщили специалисты, за добросовестное соблюдение режима самоизоляции всем гражданам в возрасте старше 65 лет выплатят денежные средства в столице и столичном регионе, а также – в Санкт-Петербурге, Крыму, Якутии, ХМАО.
Цензуры.Нетвчера в 04:14
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В Крыму семилетняя девочка спасла из воды пятилетнего мальчика

«Пятилетний мальчик из Когалыма (Ханты-Мансийский АО) катался на самокате и упал в бассейн, семилетняя девочка Дарья из города-героя Тула ни секунды не раздумывая, как была в платье - бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке», - рассказал Александр Кирьяков.
ForPost06:10
16

ЛДПР намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы Хабаровского края

Как заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в интервью радиостанции «Говорит Москва», в том случае, если бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал «не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах», то партия намерена выдвинуть Дегтярева на пост главы региона.
RuNews24.ru20:56
395

В ОАК анонсировали первый полёт МС-21 с российскими двигателями

Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию «Ростех») Юрий Слюсарь в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил, что новый российский самолёт МС-21 совершит первый полёт с произведёнными в России двигателями ПД-14 до конца 2020 года.
RT на русскомвчера в 06:30
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Показана возможность рождения планет возле черных дыр

Ученые называют такие объекты «бланетами» (blanets, от black hole — «черная дыра» и planet — «планета»), показав, что они могут появляться в не слишком бурных аккреционных дисках, окружающих сверхмассивные черные дыры в активных ядрах галактик.
Naked Science02:24