Экономика
Давыдов.ИндексСбор долгов коллекторами вернулся к докризисному уровню
Российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика
Лукашенко заявил о скатывающейся к пропасти планете
Лукашенко отметил, что сотни тысяч жизней по всей планете унесла пандемия, рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Евросоюз.
Lenta.ru 05:11
Происшествия
СК возбудил еще одно дело из-за фотографии Гитлера в «Банке памяти»
Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело о публикации фото Адольфа Гитлера в "Банке памяти" для трансляции на сайте "Бессмертного полка", сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 03:55
Гаджеты
Google представила недорогой смартфон Pixel 4a
Discover24 03:18
Происшествия
Грозивший распространить компромат блогер был избит и попал в больницу
В Ростове-на-Дону неизвестные избили блогера Гаспара Авакяна, который ранее вымогал взятки, угрожая распространить компромат на YouTube.
Lenta.ru 06:14
Политика
Лукашенко предложил на референдуме изменить конституцию страны
Обновлено в 12:30 Президент Белоруссии считает необходимым в ближайшие пять лет провести республиканский референдум по изменению конституции страны.
BFM.ru 03:10
Политика
Лукашенко заявил, что задержанных россиян направили в Минск специально
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что задержанные россияне дали показания, что специально были направлены в Белоруссию.
RT на русском 06:30
Политика
Трамп заявил об отступлении эпидемии коронавируса в США
Эпидемия коронавируса в стране отступает. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, выступая на брифинге в Белом доме.
Российская газета вчера в 20:54
Футбол
«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Тулузы» Сангаре
«Спартак» интересуется опорным полузащитником «Тулузы» Ибрагимом Сангаре.
Metaratings 04:30
Здоровье
В Новоуральске могут начать производство вакцины от коронавируса
Производство вакцины от коронавируса могут начать в Новоуральске.
ФедералПресс 04:35
Общество
Решение о смягчении правил строительства Nord Stream 2 не обжаловали
В Апелляционный совет по энергетике (Energiklagenævnet) при Министерстве окружающей среды Дании не поступило ни одной жалобы на принятое в начале июля Датским энергетическим агентством (DEA, Danish Energy Agency) решение о смягчении требований к судам, ведущим строительство газопровода «Северный поток-2».
РБК 06:23
Общество
Власти Чечни вернули из Москвы более 100 человек за недостойное поведение
Власти Чечни вернули из Москвы в республику более 100 молодых людей, которые недостойно себя вели, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:09
Футбол
Медведев назвал бредом информацию о желании Малкома покинуть Россию
По информации Estadio Deportivo, хавбек недоволен своей карьерой в России и намерен продолжить ее в одном из ведущих европейских чемпионатов.
РИА Новости 05:19
Общество
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
Первый вице-президент АТОР Владимир Канторович прокомментировал информацию о решении Черногории включить Россию в "зеленый список" эпидемиологически безопасных стран.
РИА Новости 06:04
Футбол
Пасторе может продолжить карьеру в «Зените»
Контракт аргентинца с «Ромой» рассчитан до июня 2023 года. «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе.
Советский спорт 06:04
Общество
Лукашенко назвал рецепт борьбы с коронавирусом
Напомним, в конце июля Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом на ногах. Он отметил, что перенес заболевание бессимптомно.
МИР 24 06:05
Здоровье
Японцы открыли способ определить тяжесть заболевания при COVID-19
Исследователи из Японии заявили об открытии способа, который позволит выяснить, будет ли зараженный болеть коронавирусом в тяжелой форме.
ФАН 05:26
Общество
Суточный прирост случаев COVID-19 в РФ стал наименьшим с апреля
Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах РФ,в Москве зарегистрирован 691 новый случай COVID-19 за сутки, 12 смертей и 1456 выздоровевших.
Интерфакс 03:32
Общество
В России запущен сервис для отказа от «зарплатного рабства»
Visa и "Яндекс.Касса" объявили о запуске проекта, позволяющего переводить зарплаты сотрудников в любой банк страны без формирования платежных поручений, сообщает пресс-служба платежной системы.
Российская газета 04:22
Общество
РБК: каждый пятый ребенок в России оказался за чертой бедности
Каждый пятый ребенок в России (22,9%) оказался за чертой бедности согласно данным 2018 года, опубликованным в бюллетене Росстата "Социально-экономические индикаторы бедности".
ТАСС вчера в 21:32
Шоу-бизнес
Ведущий Первого канала тайно развелся с молодой женой
Ведущий Первого канала Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой.
Lenta.ru 04:22
Культура
На Камчатке впервые пройдет джазовый фестиваль на берегу Тихого океана
Газета Культура 04:05
Наука
В квантовом мире не существует «эффекта бабочки»
В существовании «эффекта бабочки» усомнились ученые из США.
Цензуры.Нет вчера в 05:09
Технологии
Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
Грамотная эксплуатация ноутбука влияет на его быстродействие и срок службы, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:11
Армия и оружие
Шойгу ввел спецнадбавки к окладам военнослужащих
С 1 июля летчики, моряки, разведчики и ракетчики начали получать специальные надбавки к окладу, заявил на тематическом селекторном совещании министр обороны, генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 04:15