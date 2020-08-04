Экономика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексСбор долгов коллекторами вернулся к докризисному уровню

Российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
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с чего всё началось

Собираемость долгов коллекторами вернулась к докризисному уровню

«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.
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