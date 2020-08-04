Экономика
Давыдов.ИндексСбор долгов коллекторами вернулся к докризисному уровню
Российские должники начали отдавать коллекторам примерно столько же денег, сколько до кризиса.
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с чего всё началось
«Должники, которые ранее не могли вносить платежи по своим долгам по каким-либо объективным причинам (потеря работы, заработка или болезнь), сейчас готовы возобновить оплату», — отмечает Вахата. Он также напоминает о высоком уровне неопределенности на пике кризиса, который влиял на планы клиентов.РБКвчера в 23:00
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района Якутии о публичном осквернении символов воинской славы России (часть третья статьи 354.1 УК РФ).
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Lenta.ru 04:50
Шоу-бизнес
Кристина Асмус подготовилась к новой свадьбе Гарика Харламова
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов в июне 2020 года объявили о разводе после семи лет брака.
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В Екатеринбурге депутат регионального парламента Илья Гаффнер заработал за 2019 год четыре копейки.
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Экономика
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«Первый» принадлежит совладельцам одного из крупнейших сибирских ритейлеров – «Мария-Ра» – Евгению, Алле и Галине Ракшиным.
Ведомости вчера в 08:06
Экономика
Депутаты от ЛДПР предложили изменения по налогам на вклады
Группа депутатов от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который предлагает изменить принятый в марте закон о введении для граждан налога на процентный доход со вкладов, превышающих 1 млн рублей, и увеличить этот порог до 5 млн рублей.
Интерфакс вчера в 07:01
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Адвокат перечислил сценарии, при которых Ефремова могут оправдать
Сценарий № 1 предусматривает, что у автомобиля актера лопнул шланг гидроусилителя.
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Бывший король Испании сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции
Бывший король Испании Хуан Карлос I сбежал из страны на фоне обвинений в коррупции.
Lenta.ru 05:10
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ЦСКА получит более миллиарда рублей по контракту с новым спонсором
Столичный ЦСКА получит от нового генерального спонсора более одного миллиарда рублей за два года, сообщает "Коммерсантъ".
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Авто
Новый BMW X3 замечен на тестах впервые
BMW, вероятно, украсит кабину новыми вариантами отделки салона, новыми технологиями и обновленным iDrive, чтобы оставаться конкурентоспособным, сражаясь с недавно обновленной Audi Q5 и Mercedes GLC следующего поколения, появившимися в 2021 году.
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Смартфон Xiaomi с экраном а-ля Infinity-O замечен в метро
iXBT.com вчера в 23:28
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Неизвестный облил женщину кислотой в подмосковном Пушкино
В подмосковном городе Пушкино женщине плеснули кислотой в лицо.
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Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву
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