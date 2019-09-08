Футбол
Евро-футбол.руСборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Пока «трёхцветные» лидируют по дополнительным показателям и принимают сборную Албании, которая расположилась сразу за тройкой лидеров. Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика
В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными
Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Политика
Выборы депутатов Мосгордумы пройдут в столице
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут в столице в воскресенье.
РИА Новости 17:27
Политика
В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru 19:55
Политика
CNN: Трамп опасается ухудшения экономической ситуации в США к выборам
Президент США Дональд Трамп в течение последних недель в беседах с приближенными выражал обеспокоенность по поводу возможного ухудшения экономической ситуации в стране.
Российская газета 23:20
Политика
Избирком озвучил первые данные о явке на выборах в Забайкалье
Московский Комсомолец Чита 21:37
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»
Известия 05 сентября в 05:13
Общество
В воскресенье в Петербурге обещают теплую и сухую погоду
Это воскресенье в Северной столице обещает быть теплым и сухим.
Петербургский дневник 10:12
Энергетика
«Дочка» «Газпром нефти» временно сократила поставки авиатоплива сербским аэропортам
Дочерняя компания "Газпром нефти" - "Нефтяная индустрия Сербии (NIS)" - временно сократила поставку авиационного топлива аэропортам Сербии.
ТАСС 11:39
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru 13:15
Армия и оружие
США развернули противокорабельную ракету «на заднем дворе» Китая
США развернули свою новую противокорабельную ракету буквально "на заднем дворе" Китая.
Газета.Ru 13:11
Авто
Названы вызывающие гордость пять российских внедорожников
Как пишет издание «Актуальные новости», представившее этот топ-5, в него вошли машины, способные пройти по целине, а потому вызывающие законную гордость производителей.
Слово и Дело 11:21
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ 11:23
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Авто
Kia обновила свой самый бюджетный кроссовер
Корейский автопроизводитель вывел на китайский рынок новую модификацию самого бюджетного кроссовера в модельной линейке бренда - Kia KX1.
Тарантас Ньюс 00:45
Политика
Почему брединцы проголосуют на выборах губернатора Челябинской области
Решается судьба Челябинской области, и в частности, нас, брединцев.
Сельские новости (Брединский район) 11:37
Шоу-бизнес
Муж-итальянец пригрозил Сати Казановой разводом
Накануне во время праздничного обеда по случаю годовщины муж подшутил над Сати, пригрозив ей разводом.
7Дней.ру 11:00
Игры
Девятилетняя девочка из Нигерии создала 30 компьютерных игр
Навыки программиста, Базил приобрела в компьютерном лагере. На 30 полноценных игр, девочке понадобилось всего 4 месяца.
ГЛАС.RU 14:59
Футбол
«Арсенал» предлагает Ляказетту новый контракт и £ 11,3 млн в год
Повышение оклада может увеличиться почти на £ 2 млн за сезон. Действующий контракт Ляказетта с «Арсеналом» рассчитано до июня 2022 года.
Чемпионат 23:30
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Космос
Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид
Будет ли конец света 3 октября ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.
Алтапресс 22:12
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Здоровье
Раскрыты особенности средневековой диеты
Lenta.ru 23:11
Теннис
Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису Бьянка Андрееску из Канады сенсационно обыграла шестикратную победительницу этого турнира Серену Уильямс из США.
Российская газета 18:27