Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Пока «трёхцветные» лидируют по дополнительным показателям и принимают сборную Албании, которая расположилась сразу за тройкой лидеров. Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0.
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