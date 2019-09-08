Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард "ПСЖ" точно не огорчит сборную Албании.
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