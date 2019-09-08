Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции

Франция — Албания
4 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Стад де Франс»
Кингсли Коман
8′
Оливье Жиру
27′
53′
Ибер Рамадани
Клаус Гьясула
62′
Беким Балай
Соколь Цикалеши
66′
Клаус Гьясула
Кингсли Коман
68′
73′
Амир Абраши
Таулянт Джака
Кингсли Коман
Жонатан Иконе
77′
Лукас Эрнандес
Люка Динь
80′
84′
Таулянт Джака
Тома Лемар
Набиль Фекир
84′
Жонатан Иконе
85′
90′
Соколь Цикалеши
Пока «трёхцветные» лидируют по дополнительным показателям и принимают сборную Албании, которая расположилась сразу за тройкой лидеров. Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0.
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