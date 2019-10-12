Футбол

ProstoProSportProstoProSportСборная Андорры одержала первую победу в истории после 56 поражений

Андорра — Молдова
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
32′
37′
Раду Гынсарь
40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
45′+2′
55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
61′
Марк Валес
63′
72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
73′
76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
83′
Хоан Сервос
84′
Сборная Андорры по футболу, одержавшая победу над Молдовой в отборочном цикле к чемпионату Европы, прервала серию из 56 поражений в отборочных матчах подряд, выиграв первую официальную игру в своей истории. Единственный мяч в игре с Молдовой на 63-й минуте провел Марк Валес.
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