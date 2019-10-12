Сборная Андорры по футболу, одержавшая победу над Молдовой в отборочном цикле к чемпионату Европы, прервала серию из 56 поражений в отборочных матчах подряд, выиграв первую официальную игру в своей истории. Единственный мяч в игре с Молдовой на 63-й минуте провел Марк Валес.

Сборная Андорры одержала первую победу в истории после 56 поражений

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