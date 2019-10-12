Футбол

REGNUMREGNUMСборная Андорры впервые в истории выиграла в отборе Евро-2020

Андорра — Молдова
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
32′
37′
Раду Гынсарь
40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
45′+2′
55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
61′
Марк Валес
63′
72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
73′
76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
83′
Хоан Сервос
84′
Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила в Андорре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
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