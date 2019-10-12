Футбол
ПрофильСборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
|32′
|37′
Раду Гынсарь
|40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
|45′+2′
|55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
|61′
Марк Валес
|63′
|72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
|73′
|76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
|83′
Хоан Сервос
|84′
Андорра
Расстановка 4‑4‑2
1
Гомес
18
Рубио
6
Лима
20
Льовера
15
Сан-Николас
4
Ребес
3
Валес
8
Вьейра
17
Сервос
14
Алаэс
22
Родригес
23
Кошелев
22
Граур
5
Посмак
14
Prepelita
2
Рябчук
9
Чеботару
10
Дедов
7
Ионицэ
11
Гынсарь
16
Суворов
19
Бойчук
Молдова
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы. Как сообщает RT, в пятницу, 1 октября, андоррцы обыграли сборную Молдовы 1:0.
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