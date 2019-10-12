Футбол

ПрофильПрофильСборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро

Андорра — Молдова
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Национальный»
Жесус Рубио
32′
37′
Раду Гынсарь
40′
Евгений Чеботару
Кристиан Мартинес Алехо
45′+2′
55′
Раду Гынсарь
Кристиан Мартинес Алехо
Жорди Алаэс
61′
Марк Валес
63′
72′
Максим Михайлов
Александр Дедов
Людовик Клементе
Марк Ребес
73′
76′
Александр Суворов
Марк Пухоль
Виктор Родригес
83′
Хоан Сервос
84′
Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы. Как сообщает RT, в пятницу, 1 октября, андоррцы обыграли сборную Молдовы 1:0.
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