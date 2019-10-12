Сборная футбольная Андорры обыграла команду Молдавии в матче седьмого тура отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Игра проходила в Андорре и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Сборная Андорры впервые в истории выиграла в отборе Евро-2020

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