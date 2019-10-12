Сборная Андорра по футболу впервые в своей истории выиграла в отборочном матче на чемпионат Европы. Как сообщает RT, в пятницу, 1 октября, андоррцы обыграли сборную Молдовы 1:0.

Сборная Андорры впервые выиграла в отборочном матче на Евро

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