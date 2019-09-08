В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дважды забив с пенальти.

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Политика Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.

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Политика Единый день голосования проходит в России В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.

Космос Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.

Политика В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.

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Происшествия В Китае произошло землетрясение Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.

Футбол Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем» Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

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Происшествия На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.

Политика После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.

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Политика Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.

Здоровье Названы лечебные свойства водки Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».

Политика Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.