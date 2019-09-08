Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
В отборочном матче к ЕВРО-2020 сборная Англии на «Уэмбли» крупно обыграла сборную Болгарии. Хет-трик оформил Гарри Кейн, дважды забив с пенальти.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Харри Кейн: «У сборной Англии взрывные и умелые игроки, поэтому мы всегда будем зарабатывать пенальти»

Sports.ru14:28

Рахим Стерлинг: «Первый гол немного успокоил наши нервы»

Спорт-Экспресс23:09

Англия - Болгария: прогноз Владимира Остапенко 7 сентября 2019

Ставка TV11:59

Англия — Болгария — 4:0. Голы, видео, обзор матча, лучшие моменты

Sport24.ru17:57

Кейн: в перерыве сказали, что нужно выйти и быстро забить. Именно это и сделали

Чемпионат14:40

Англия разгромила Болгарию в отборе к Евро-2020

Советский спорт13:54

Сборная Англии беспощадно наказала сборную Болгарии за ошибки

Евро-футбол.ру13:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 23:36, Вашингтон
Политика

Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе.
РИА Новости 12:14
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»

Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Политика

Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится

Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории (до 70,3 кг), победив американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде.
ИА Грозный-Информ 16:58
Финансы

Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ

Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.
ГлобалМСК.ру 06:34
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс 17:05
Космос

Астрономы покажут первый фильм с настоящей черной дырой в 2020 году

Исследователи космоса, которые прошлой весной продемонстрировали первую фотографию черной дыры, принялись за создание фильма с данным объектом.
Discover24 06:27
Политика

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко.
РИА Новости 22:49
Кино

HBO показал полный трейлер сериала «Екатерина Великая» с Хелен Миррен

На YouTube-канале HBO появился первый трейлер мини-сериала «Екатерина Великая» о российской императрице.
Собака.ru 13:39
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM 20:43
Футбол

Ван Дейк согласовал 6-летний контракт с «Ливерпулем»

Текущий контракт рассчитан до 2023 года. В этом сезоне ван Дейк сыграл в 6 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.
Спорт-Экспресс 22:40
Политика

На Украине назвали фамилии переданных России заключенных

Главный украинский военный прокурор Анатолий Матиос перечислил фамилии 13 из 35 заключенных, которые поучаствовали в обмене между российской стороной и Украиной.
Газета.Ru 19:13
Происшествия

В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования

Российская газета 12:48
Политика

Пенсионный возраст могут поднять до 70 лет

Независимая газета 05 сентября в 12:34
Политика

Британский министр труда и пенсий подала в отставку из-за Brexit

Министр по вопросам труда и пенсий Великобритании Эмбер Радд сообщила о выходе из Консервативной партии и отставке из кабинета министров правительства Джонсона.
РБК 17:59
Происшествия

На одном из избирательных участков Сахалина произошло возгорание

В городе Невельск Сахалинской области произошло возгорание в школе, где располагается избирательный участок №90.
Известия 22:33
Политика

Почему брединцы проголосуют на выборах губернатора Челябинской области

Решается судьба Челябинской области, и в частности, нас, брединцев.
Сельские новости (Брединский район) 11:37
Политика

После обмена заключенными в Киев прилетела кошка Маша

Кошка Маша сопровождала отпущенных в России по договоренности с Украиной арестованных лиц.
ТК Звезда 08:30
Наука

Учеными создана новая перспективная вакцина против ВИЧ-инфекции

Американские ученые разработали и успешно применили пока на обезьянах новую вакцину против ВИЧ.
Ugpressa.ru 04 сентября в 23:23
Шоу-бизнес

1 сентября Барановская разбила губу мужчине

Uznayvse.ru 09:57
Единоборства

Бой Сергей Ковалев – Сауль Альварес пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе

Sports.ru 20:41
Происшествия

Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах

РИА Новости 11:58
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Киев исключил россиянина Руслана Гаджиева из списка на одновременное освобождение задержанных и осужденных лиц между Украиной и Россией.
Известия вчера в 12:56
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru 20:51
Политика

Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Газета.Ru 19:36
Армия и оружие

В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо

В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Спорт

Сборная России вышла в суперфинал Евролиги по пляжному футболу

РЕН ТВ 13:37
Политика

Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными

Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика

Аксенов пригласил Зеленского посетить Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит лично побывать в регионе и пообщаться с его жителями.
Московский Комсомолец 05 сентября в 21:55
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное