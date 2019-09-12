Футбол
Pravda.RuСборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Сборная Англии может в будущем уходить с поля, если фанаты будут позволять себе расистские выкрики. Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:47, Вашингтон
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Политика
Зеленский уволил главного разведчика Украины
Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда".
Утро.ru 06:36
Происшествия
В Приморье парашютист зацепился за жилой дом
Российская газета 04:36
Экономика
Власти Москвы выделят до 10 млрд рублей на развитие научной долины МГУ
Власти Москвы выделят до 10 миллиардов рублей на развитие научно-технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра столицы Владимир Ефимов.
РИА Новости 07:22
Религия
Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира
Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Политика
Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова
В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика
С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды
Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
РБК 07:45
Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Технологии
В Казани состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»
В Казани 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в формате хакатона.
TatCenter 04:38
Энергетика
Новак рассказал о сложностях у производителей сланцевой нефти в США
В Соединенных Штатах у производителей сланцевой нефти наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов, заявил 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.
REGNUM 08:06
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Происшествия
Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов
RT на русском 06:45
Культура
В Туле открылась выставка художника, пишущего свои картины левой ногой
Живописи с изображением тульских окрестностей, графические портреты и сюрреалистичные картины — в Выставочном зале Тулы 10 сентября открылась экспозиция, включающая более 20-ти работ художника Владимира Тарунтаева, написанных левой ногой.
REGNUM 07:31
Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Политика
Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве
«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
Известия 08:43
Шоу-бизнес
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы
Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Экономика
В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке
Советы по данному поводу дал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
Life.ru 08:35
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика
Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России
"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Теннис
Джоковичу может потребоваться операция на плече
Чемпионат 02:59
Гаджеты
Компания Chuwi представила планшет UBook Pro
ITZine.ru 07:49
Политика
Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Транспорт
В выходные центр Москвы закроют для автомобилей
Российская газета 06:08
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество
СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски
RT на русском 07:09