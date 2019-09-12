Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления

Сборная Англии может в будущем уходить с поля, если фанаты будут позволять себе расистские выкрики. Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Игроки сборной Англии могут уйти с поля, если услышат расистские оскорбления

Sport24.ru03:39

Игроки сборной Англии обсудят возможный уход с поля во время матча с Болгарией

Чемпионат06:07

Игроки сборной Англии в случае расистских оскорблений могут уйти с поля

Спорт-Экспресс04:22

Игроки сборной Англии обсудят возможный уход с поля в матче с Болгарией в случае расистских оскорблений

Sports.ru07:10

В Англии арестовали фаната за расистские оскорбления в адрес Стерлинга

РИА Новостивчера в 13:28

Игроки сборной Англии имеют право покинуть поле из-за расистских выкриков

Газета.Ru05:52

Саутгейт опасается, что сборная Англии столкнется с расизмом в Болгарии

Матч ТВ03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 08:47, Вашингтон
Политика

Путин прибыл в Дагестан в годовщину нападения боевиков

Москва 24 06:39
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией

Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
РИА Новости вчера в 18:26
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Политика

Зеленский уволил главного разведчика Украины

Кто займет его прежнюю должность, которую он получил от Зеленского 11 июня, пока неизвестно, уточняет "Комсомольская правда".
Утро.ru 06:36
Происшествия

В Приморье парашютист зацепился за жилой дом

Российская газета 04:36
Культура

Александр Розенбаум выписан из больницы после операции

Инфорос 08:42
Экономика

Власти Москвы выделят до 10 млрд рублей на развитие научной долины МГУ

Власти Москвы выделят до 10 миллиардов рублей на развитие научно-технологической долины МГУ, сообщил журналистам заммэра столицы Владимир Ефимов.
РИА Новости 07:22
Религия

Крестным ходом по Невскому отметят в Петербурге День Ништадтского мира

Смольный обнародовал программу праздничных мероприятий, которые состоятся в четверг, 12 сентября, в честь 295-й годовщины перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского (1724 год) и Дня Ништадтского мира (1721 года), завершившего Северную войну.
REGNUM 10 сентября в 10:38
Политика

Опубликована фотография «американского шпиона» Смоленкова

В сети появилась фотография Олега Смоленкова, который якобы являлся иностранным шпионом.
Вести.Ru 08:26
Политика

С 1 октября в России начнут работу новые окружные суды

Окружные суды России в новом составе начнут работу уже с 1 октября, сообщил ТАСС председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев.
РБК 07:45
Общество

В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Технологии

В Казани состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв»

В Казани 27 сентября на базе международного выставочного центра «Казань Экспо» состоится финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в формате хакатона.
TatCenter 04:38
Энергетика

Новак рассказал о сложностях у производителей сланцевой нефти в США

В Соединенных Штатах у производителей сланцевой нефти наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов, заявил 12 сентября министр энергетики РФ Александр Новак.
REGNUM 08:06
Политика

Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза

Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Культура

В Туле открылась выставка художника, пишущего свои картины левой ногой

Живописи с изображением тульских окрестностей, графические портреты и сюрреалистичные картины — в Выставочном зале Тулы 10 сентября открылась экспозиция, включающая более 20-ти работ художника Владимира Тарунтаева, написанных левой ногой.
REGNUM 07:31
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%, следует из пресс-релиза регулятора.
РИА Новости 08:07
Политика

Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками в Москве

«Указом президента РФ [Владимира Путина] на должность начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД России по городу Москве назначен генерал-майор полиции Янишевский Андрей Бориславович», — отмечается в сообщении.
Известия 08:43
Шоу-бизнес

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы

Любовник Седоковой выставил жену с сыном из дома ради певицы Супруга баскетболиста Яниса Тиммы рассказала о скандальном поведении своего мужа.
Экспресс газета 07:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Происшествия

Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Экономика

В ЦБ рассказали, как избежать оплаты ненужных услуг в банке

Советы по данному поводу дал глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, член совета директоров ЦБ Михаил Мамута.
Life.ru 08:35
Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

Глава ДНР заявил о намерении войти в состав России

"В идеале — войти в состав России на правах федеративного округа", - заявил Пушилин.
Газета.Ru 08:35
Теннис

Джоковичу может потребоваться операция на плече

Чемпионат 02:59
Гаджеты

Компания Chuwi представила планшет UBook Pro

ITZine.ru 07:49
Политика

Евросоюз продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода.
РИА Новости 07:47
Транспорт

В выходные центр Москвы закроют для автомобилей

Российская газета 06:08
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Общество

СК проводит проверку конфликта в красноярской школе из-за причёски

RT на русском 07:09
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное