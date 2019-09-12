Футбол
Pravda.RuСборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления
Сборная Англии может в будущем уходить с поля, если фанаты будут позволять себе расистские выкрики. Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 11:52, Вашингтон
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Политика
Командир украинских моряков объяснил отказ стрелять в ответ в Керченском проливе
Командир первого дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Украины Денис Гриценко, который вместе с другими 23 военнослужащими был задержан в Черном море в ноябре 2018 года, объяснил, почему отказался стрелять в ответ по российским пограничникам во время инцидента.
Lenta.ru 10:49
Баскетбол
Сборная США установила личный антирекорд на ЧМ по баскетболу
Примечательно, что на турнире в Китае сборная США показала свой худший результат за всю историю чемпионатов мира.
iReactor 11:12
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Происшествия
В Москве рассматривают дело обвиняемого в нанесении травмы омоновцу
Тверской суд Москвы в четверг приступил к рассмотрению дела Павла Устинова, обвиняемого в применении насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 07:02
Общество
Чеченки извинились перед Кадыровым за просьбу предоставить им жилье
Переехавшие в Дагестан уроженки Чечни извинились за обращение к главе республики Рамзану Кадырову из-за отсутствия места для проживания.
Lenta.ru 09:04
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 10 сентября в 03:27
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Политика
«Ценный свидетель» по делу «Боинга» уехал из Москвы в Донбасс
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года.
Lenta.ru 11:12
Наука
Стресс ослабляет клеточную защиту организма
Нейробиологи из Национального университета Юга, Аргентина, совместно с коллегами из Массачуссетского университета выяснили, что стресс делает с клетками организма.
Naked Science 10 сентября в 06:51
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Шоу-бизнес
Семья Игоря Талькова подала иск о клевете против певицы Азизы
Сестра и директор певицы Азизы Гульнара Мухамедова узнала об иске семьи Талькова от корреспондента РБК.
РБК 11:31
Теннис
Ким Клийстерс объявила о возобновлении карьеры
GoTennis.ru 08:15
Космос
Yahoo Japan купит у миллиардера Маэдзавы компанию Zozo за $3,7 млрд
По состоянию на 31 марта 47,5% акций Yahoo Japan принадлежали SoftBank Group Corp. и ее японскому телекоммуникационному подразделению.
Интерфакс 03:51
Технологии
Липчане могут оплатить проезд мобильным приложением
Управление информатизации администрации Липецкой области совместно с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» в рамках проекта «Умный город» запускает пилотный проект по тестированию системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения «LitePASS».
Most.tv 03:22
Шоу-бизнес
Леонид Якубович оказался в инвалидном кресле
Представитель уточнил: на первых порах было опасение, что телеведущий получил перелом, а рентген на месте сделать не удалось - "поэтому решили перестраховаться".
Российская газета 05:56
Здоровье
Молоко, кофе и рыба помогают защитить организм от онкологии
Smolnarod.ru 00:26
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Шоу-бизнес
Богомолов подготовился к свадьбе с Собчак и похудел на 18 кг
Жених известной российской телеведущей и журналистки Ксении Собчак накануне свадьбы похудел на 18 килограммов.
iReactor 09:37
Экономика
Медведев поручит создать новую систему управления финансами
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручит до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления финансами, об этом он заявил на пленарном заседании Московского финансового форума.
Ведомости 09:16
Футбол
Флорентино Перес: «Погба не продают нам, то же самое с Мбаппе»
Президент «Реала» Флорентино Перес рассказал о трансферных целях клуба.
Sports.ru вчера в 17:31
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Интернет
Mail.ru Group запускает собственный мессенджер для компаний
Фото: biz.mail.ru/myteam/ Mail.ru Group сообщила о запуске собственного корпоративного мессенджера MyTeam, который позволит компаниям упростить рабочие процессы.
Газета Малый бизнес 08:07