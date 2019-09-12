Футбол

Pravda.RuPravda.RuСборная Англии может уйти с поля, если услышит расистские оскорбления

Сборная Англии может в будущем уходить с поля, если фанаты будут позволять себе расистские выкрики. Во время домашнего матча отборочного турнира Евро-2020 против Болгарии форвард команды Рахим Стерлинг услышал оскорбительные для себя кричалки, сообщает The Sun.
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Игроки сборной Англии могут уйти с поля, если услышат расистские оскорбления

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