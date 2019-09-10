Футбол
Газета.RuСборная Англии обыграла команду Косово в матче отбора Евро-2020
Сборная Англии обыграла команду Косово в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Саутгемптоне, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.
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Невероятная перестрелка на «Сент-Мэри» в видеообзоре матча Англия - Косово - 5:3
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