Футбол

Все про Спорт руВсе про Спорт руСборная Англии приблизилась к рекорду по победам

Англия — Болгария
4 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уэмбли»
Харри Кейн
24′
Майкл Кин
30′
36′
Николай Бодуров
Харри Кейн
49′
Рахим Стерлинг
55′
65′
Николай Бодуров
Кристиан Димитров
Джордан Хендерсон
Мэйсон Маунт
67′
67′
Марселиньо да Коста
Кирил Десподов
Рахим Стерлинг
Джейдон Санчо
71′
Харри Кейн
73′
Харри Кейн
Алекс Окслейд-Чемберлен
77′
82′
Галин Иванов
Даниэль Младенов
Дэнни Роуз
90′+3′
2 фото
Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 4:0 в рамках квалификации Евро-2020. Эта победа стала 13-ой подряд для британцев в отборочных турнирах чемпионатов Европы.
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