Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 4:0 в рамках квалификации Евро-2020. Эта победа стала 13-ой подряд для британцев в отборочных турнирах чемпионатов Европы.

Сборная Англии приблизилась к рекорду по победам

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