Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.

Происшествия На Украине двое мужчин отобрали продукты у пенсионерки Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал видео, на котором двое мужчин отобрали у пожилой женщины пакет с продуктами и разбросали содержимое по земле.

Происшествия Под Пензой грузовик насмерть сбил двух участников другого ДТП В Пензенской области грузовой автомобиль сбил четырёх человек во время оформления другого ДТП, в результате чего два человека погибли и двое пострадали.

Здоровье Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.

Происшествия Убийца 9-летней девочки в Саратове назвал причину расправы Предполагаемый убийца 9-летней саратовской девочки Лизы Киселёвой задержан и дал признательные показания – об этом в пятницу, 11 сентября, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.