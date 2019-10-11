Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.
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