Футбол

Газета.RuГазета.RuСборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Англия впервые за 10 лет проиграла в отборе на Евро/ЧМ. Победный гол чехов забил 30-летний дебютант, а Крал восхитил The Guardian

Sports.ruвчера в 18:34

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Чемпионатвчера в 18:19

Сборная Чехии одержала волевую победу над Англией, Крал провел всю встречу

Матч ТВвчера в 16:41

Чехия прервала 14-матчевую победную серию сборной Англии в отборах на Евро. Последнее поражение — от Хорватии в 2007 году

Sportbox.RUвчера в 16:58

Сборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020

Газета.Ruвчера в 16:39

Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла. Главное из отбора на Евро-2020

Sport24.ruвчера в 18:25

Украина почти на Евро, Англия прервала беспроигрышную серию

Спорт-Экспрессвчера в 17:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика

Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Интерфакс вчера в 16:14
Спорт

Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье

На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Ридус вчера в 13:38
Армия и оружие

NI рассказал об уникальной российской подлодке «Пиранья»

Федеральное агентство новостей сообщило о том, что американское издание National Interеst заинтересовалось проектом российской подводной лодки «Пиранья».
Политическая Экспертиза 10 октября в 11:45
Общество

В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
РБК 03:14
Происшествия

В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать

Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.
Время Пресс вчера в 01:05
Происшествия

Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека

Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
РИА Новости вчера в 20:05
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Российская газета вчера в 16:32
Кино

Скончался голливудский актер Роберт Форстер

Актер сыграл в фильмах у Квентина Танатино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Игры

В Epic Games Store раздают градостроительный симулятор Surviving Mars

3DNews 01:42
Политика

Переговоры по Сирии в Казахстане могут быть перенесены на ноябрь

Вести.Ru 01:51
Кино

Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите

Чита.Ру 09 октября в 23:54
Футбол

В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020

Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Sportbox.RU вчера в 21:06
Экономика

«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре

Краснодарские известия 03:36
Здоровье

В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами

Российская газета вчера в 04:46
Происшествия

Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии

Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Газета.Ru вчера в 16:48
Политика

Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Газета.Ru 01:49
Шоу-бизнес

Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд

Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
News.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР

Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Lenta.ru вчера в 10:48
Происшествия

СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе

Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.
RT на русском 03:17
Религия

Сегодня отмечается Покровская родительская суббота

РИА Биробиджан вчера в 20:00
Футбол

Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду

Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
RT на русском вчера в 16:05
Общество

Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака

Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Хоккей

Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»

Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
RT на русском 01:50
Гаджеты

Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10

Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
iXBT.com вчера в 05:42
Общество

Умер советский космонавт Алексей Леонов

Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
РИА Новости вчера в 07:15
Гаджеты

«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»

Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Происшествия

Движение поездов на салатовой ветке метро восстановлено

Москва 24 02:10
Политика

Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Газета.Ru вчера в 06:48
Общество

В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна

Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
RT на русском 02:58
Шоу-бизнес

Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы

Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Московский Комсомолец вчера в 11:31
Комментарии
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное