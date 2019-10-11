Футбол
Газета.RuСборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
|5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
|9′
Якуб Янкто
|9′
|10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
|65′
|68′
Рахим Стерлинг
|72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
|73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
|82′
Зденек Ондрашек
|85′
|88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
|89′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
17
Змргал
15
Соучек
8
Дарида
21
Крал
13
Копиц
9
Ondrášek
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
8
Хендерсон
23
Абрахам
19
Баркли
7
Стерлинг
9
Кейн
20
Рэшфорд
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Роналду издевался над Люксембургом, Англия впервые проиграла. Главное из отбора на Евро-2020
Sport24.ruвчера в 18:25
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Трамп заявил о достижении значительной торговой сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил о достижении важной торговой сделки с КНР, передает в пятницу телеканал CNBC.
Спорт
Российский гимнаст Нагорный стал чемпионом мира в личном многоборье
На чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте первое место в индивидуальном многоборье занял 22-летний российский спортсмен Никита Нагорный.
Армия и оружие
NI рассказал об уникальной российской подлодке «Пиранья»
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что американское издание National Interеst заинтересовалось проектом российской подводной лодки «Пиранья».
Общество
В Гидрометцентре сообщили о погодной аномалии в России
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в выходные в Москве ожидаются резкие скачки атмосферного давления, дожди и температура до 12 градусов тепла.
Происшествия
В Саратове предполагаемого убийцу пропавшей девочки пытались линчевать
Жители Саратова не смогли смириться с происходящим. Сотни людей пытались отбить предполагаемого убийцу у полиции на месте преступления.
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21 человека
Число жертв трагедии в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человека — после длительного лечения умерла одна из раненых преподавательниц.
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Танатино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
Кино
Боевик «Гемини» с Уиллом Смитом в главной роли вышел в прокат в Чите
Футбол
В УЕФА гол Головина признали моментом дня в матчах отбора на Евро-2020
Пресс-служба УЕФА по итогам очередных матчей отборочного турнира Евро-2020, которые прошли 10 октября, выбрала лучший момент игрового дня.
Экономика
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Здоровье
В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся в Швейцарии
Экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского подозревают в уголовном преступлении, связанном с превышением должностных полномочий и хищением бюджетных средств на сумму более 20 млрд рублей.
Политика
Зеленский рассказал о шоке Европы от действий Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лидеры стран Европы и западные СМИ находятся в шоке от того, что делает экс-лидер страны Петр Порошенко.
Шоу-бизнес
Мисс Москва докажет отцовство экс-короля Малайзии через суд
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина намерена развеять слухи о своей неверности, чтобы доказать отцовство экс-короля Малайзии Мухаммада V. Модель обратится в суд с требованием сделать ДНК-тестирование.
Армия и оружие
На Украине узнали об увольнении военных без российских паспортов в ДНР и ЛНР
Разведка утверждает, что руководство самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) продолжает принимать меры для ускоренной выдачи российского гражданства военнослужащим своих силовых структур.
Происшествия
СМИ: Болт стал участником массовой драки в ночном клубе
Восьмикратный олимпийский чемпион ямайский спринтер Усэйн Болт стал участником массовой драки в одном из ночных клубов Лондона.
Религия
Сегодня отмечается Покровская родительская суббота
Футбол
Моуринью назвал футболиста, превосходящего Месси и Роналду
Известный португальский тренер Жозе Моуринью назвал лучшего из футболистов, игру которых он видел воочию.
Общество
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
Хоккей
Появилось видео сейвов Бобровского без клюшки в матче с «Баффало»
Видео опубликовано в Twitter-аккаунте FOX Sports Florida & Sun. В овертайме россиянин несколько раз спас свою команду без клюшки.
Гаджеты
Microsoft анонсировала следующее крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft только что объявила, что следующее крупное полугодовое обновление её фирменной операционной системы Windows 10 будет называться Windows 10 November 2019 Update.
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
Советский космонавт Алексей Леонов, первый человек, вышедший в открытый космос, умер на 86-м году жизни.
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Политика
Песков прокомментировал идею встречи Путина с Зеленским на саммите СНГ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на идею главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что российский и украинский лидеры Владимир Путин и Владимир Зеленский могли бы встретиться на саммите СНГ.
Общество
В Японии объявлен наивысший уровень опасности из-за тайфуна
Власти Японии объявили наивысший уровень опасности из-за вызванных тайфуном ливней в семи префектурах страны, включая Токио.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк впервые прокомментировала состояние актрисы
Родные Заворотнюк подчеркнули, что последние сообщения СМИ о том, что актриса находится в состоянии сопора, то есть в предкоматозном состоянии, не соответствую действительности.
Комментарии