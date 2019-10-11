Футбол
Газета.RuСборная Англии проиграла Чехии в матче отбора Евро-2020
|5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
|9′
Якуб Янкто
|9′
|10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
|65′
|68′
Рахим Стерлинг
|72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
|73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
|82′
Зденек Ондрашек
|85′
|88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
|89′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
17
Змргал
15
Соучек
8
Дарида
21
Крал
13
Копиц
9
Ondrášek
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
8
Хендерсон
23
Абрахам
19
Баркли
7
Стерлинг
9
Кейн
20
Рэшфорд
Англия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Англии проиграла команде Чехии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года. Встреча, прошедшая в Синоте, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе по победителей отличились Якуб Брабец и Зденек Ондрашек.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 20:11, Вашингтон
Армия и оружие
Боевики в Сирии взорвали две бомбы на пути российских военных
Двое сотрудников сирийских органов безопасности пострадали при подрыве боевиками двух бомб на пути следования патруля военной полиции Вооруженных сил РФ в провинции Деръа на юго-западе Сирии вечером в пятницу, 11 октября.
Газета.Ru 16:41
Армия и оружие
Спецназ США попал под обстрел Турции в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких сил в ходе операции на севере Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:16
Экономика
Сбербанк хочет отменить комиссии за переводы внутри банка
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Ореанда-Новости 13:53
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Обычно эффективность нелинейно-оптических эффектов определяется структурой вещества, то есть является его неизменной характеристикой.
Naked Science вчера в 04:59
Космос
NASA прервало прямую трансляцию из-за сообщения о смерти Леонова
NASA прервало прямую трансляцию выхода двух американских астронавтов в космос, чтобы сообщить о смерти российского космонавта Алексея Леонова.
Piter.tv 10:38
Экономика
США не станут повышать пошлины на китайские товары до 30%
Соединённые Штаты приостановили повышение пошлин на китайский импорт на сумму в $250 млрд, которое должно было вступить в силу 15 октября по итогам торговых переговоров.
RT на русском 16:24
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском 13:01
Кино
Добронравов отреагировал на уход Добрынина из «Сватов»
Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Газета.Ru 06:39
Происшествия
В ДР Конго разбился самолет Ан-72 с россиянами на борту
Военно-транспортный самолет Ан-72 с россиянами на борту потерпел крушение в ДР Конго. Судно летело из Гомы в столицу страны Киншасу.
Газета.Ru 10:32
Наука
Виагра делает процедуру выделения стволовых клеток более безопасной
Ученые из Калифорнийского университета предложили увеличивать количество стволовых клеток крови, выгоняя их из красного костного мозга.
НИА-Новосибирск 01:33
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru 15:25
Шоу-бизнес
Медработник предложил взять интервью у Заворотнюк
Молодой человек давит, что это может быть последним интервью артистки. Он готов к сотрудничеству на условиях полной анонимности.
Вести Подмосковья 02:04
Армия и оружие
Россия не уверена, что Турция сможет сдержать боевиков
Анкара после начала операции "Источник мира" не способна сдержать террористов на севере Сирии, места сосредоточения которых контролировались курдскими военными формированиями.
Вести.Ru 06:37
Технологии
Mastercard и Visa выходят из проекта Facebook Libra
Ранее из проекта вышла компания PayPal, после того, как на будущую криптовалюту Libra ополчились финансовые регуляторы, а в Европе и вовсе власти Франции и Германии заявили, что не допустят применения Facebook Libra в ЕС.
IT-World 19:27
Кино
Фею в новой «Золушке» сыграет темнокожий гей
Американский темнокожий актер, открытый гомосексуалист Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле «Золушка».
Культуромания 09:41
Авто
В России изменился транспортный налог
Эксперты изучили готовящиеся поправки к системе начисления налогов в России.
SpeedMe 09:16
Космос
Мощные вспышки в атмосфере Земли зафиксировал новый телескоп на МКС
Другими словами, кратковременных вспышек, которые мешают ученым регистрировать галактические космические лучи.
Портал Поиск 09 октября в 13:03
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Финансы
Центробанк анонсировал ускоренное снижение ключевой ставки в России
На финансовом форуме в Сочи Набиуллина анонсировала ускоренное снижение ставки.
РБК вчера в 07:20
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия 11:31
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Хорошие новости вчера в 06:47
Футбол
Футболист Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Комсомольская правда 11:48
Гаджеты
«Яндекс» представил управляемую жестами «Яндекс.Станцию Мини»
Новая версия умной колонки получила название «Яндекс.Станция Мини», которое говорит само за себя.
Astera 09 октября в 06:26
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
Sport24.ru вчера в 22:51
Кино
Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»
78.ru вчера в 06:24
Спорт
Путин заявил о полном выполнении Россией требований WADA
Президент Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме выполняет требования Всемирного антидопингового агентства (WADA), последовавшие после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Lenta.ru вчера в 07:55
Общество
В России предложили ввести штрафы для родителей курящих детей
С похожей инициативой полгода назад выступали депутаты Госсовета Удмуртии, они предлагали ввести для родителей курящих детей штрафы до трех тысяч рублей.
РИА Новости 09 октября в 18:20
Гаджеты
Microsoft добавила в новые клавиатуры кнопку для эмодзи
Компания Microsoft представила новые клавиатуры с двумя новыми клавишами.
News.ru 10:13
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ вчера в 22:49