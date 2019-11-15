Сборная Англии одержала победу над командой Черногории в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Встреча завершилась со счётом 7:0.

Сборная Англии разнесла Черногорию и вышла на Евро-2020

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