Футбол
LiveSport.ruСборная Англии уступила Чехии на выезде
|5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
|9′
Якуб Янкто
|9′
|10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
|65′
|68′
Рахим Стерлинг
|72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
|73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
|82′
Зденек Ондрашек
|85′
|88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
|89′
|90′+2′
Джордан Хендерсон
Чехия
Расстановка 4‑5‑1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челюстка
4
Брабец
18
Боржил
17
Змргал
15
Соучек
8
Дарида
21
Крал
13
Копиц
9
Ondrášek
1
Пикфорд
2
Триппьер
5
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
8
Хендерсон
23
Абрахам
19
Баркли
7
Стерлинг
9
Кейн
20
Рэшфорд
Англия
Расстановка 4‑3‑3
В другом матче группы А сборная Черногории на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии — 0:0. Группа А: 1. Англия — 12 очков (5 матчей), 2. Чехия — 12 (6), 3. Косово — 8 (5), 4. Болгария — 3 (6), 5. Черногория — 3 (6) В следующем матче турнира Чехии на своем поле сыграет против Косово, а Англия на выезде встретится с Болгарией.
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