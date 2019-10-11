Футбол

LiveSport.ruLiveSport.ruСборная Англии уступила Чехии на выезде

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
В другом матче группы А сборная Черногории на своем поле сыграла вничью с командой Болгарии — 0:0. Группа А: 1. Англия — 12 очков (5 матчей), 2. Чехия — 12 (6), 3. Косово — 8 (5), 4. Болгария — 3 (6), 5. Черногория — 3 (6) В следующем матче турнира Чехии на своем поле сыграет против Косово, а Англия на выезде встретится с Болгарией.
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