Футбол

ЧемпионатЧемпионатСборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

Чехия — Англия
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Эден Арена
5′
Харри Кейн
Якуб Брабец
9′
Якуб Янкто
9′
10′
Дэнни Роуз
Патрик Шик
Зденек Ондрашек
65′
68′
Рахим Стерлинг
72′
Мэйсон Маунт
Росс Баркли
73′
Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд
Якуб Янкто
Ян Копиц
82′
Зденек Ондрашек
85′
88′
Деклан Райс
Тэмми Абрахам
Лукаш Масопуст
Яромир Змргал
89′
90′+2′
Джордан Хендерсон
Сборная Англии потерпела первое поражение за последние 10 лет в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы. Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2).
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