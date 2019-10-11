Сборная Англии потерпела первое поражение за последние 10 лет в отборочных этапах чемпионатов мира и Европы. Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2).

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах

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