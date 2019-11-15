Футбол
Советский спортСборная Армении проиграла Греции и лишилась шансов выйти на Евро-2020
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Происшествия
Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой
Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Фигурное катание
Медведева победила в короткой программе на этапе Гран-при в Москве
Российская фигуристка Евгения Медведева показала лучший результат по итогам проката короткой программы на Rostelecom Cup.
Теннис
Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР
Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Политика
Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм
Автоспорт
Квят попал в аварию во второй тренировке из-за проблем с машиной
Даниил Квят вылетел с трассы под конец второй тренировки в Сан-Паулу – его Toro Rosso сорвалась с траектории в 12-м повороте и, преодолев зону безопасности, врезалась в барьер из отработанных покрышек.
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Футбол
Швеция обыграла Румынию и вышла на Евро-2020
Завершились очередные матчи отбора на чемпионат Европы-2020.
Политика
США расширили санкционные списки по Кубе
Соединенные Штаты внесли в свой черный список по Кубе пять кубинских гостиниц, которые принадлежат вооруженным силам островного государства.
Футбол
Определены 12 из 24 участников Евро-2020
По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в пятницу, 15 ноября, стали известны уже 12 из 24 участников финальной стадии турнира.
Политика
Боливия разрывает дипломатические отношения с Венесуэлой
Новое руководство Боливии приняло решение о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.
Политика
ФРГ и Украина подтвердили планы провести нормандский саммит 9 декабря
Пресс-служба правительства Германии и офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердили планы провести саммит в нормандском формате 9 декабря в Париже.
Общество
Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций
В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
Футбол
Гол Месси принес Аргентине победу над Бразилией
Футбол
Хачатурянц заявил, что российским арбитрам поднимут зарплату
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц заявил, что российским футбольным арбитрам планируют поднять зарплаты.
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
Происшествия
Двое саперов погибли в результате взрывов на арсенале в Балаклее
Двое военных саперов погибли в результате взрывов на 65-м арсенале оружия в украинском городе Балаклея.
Общество
Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир
Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу
В США суд признал виновным Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по делу о даче ложных показаний конгрессу.
Экономика
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Общество
СМИ: суд отправил под домашний арест подозреваемую в коррупции чиновницу офиса Зеленского
Высший антикоррупционный суд избрал руководителю одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского Светлане Кондзеле меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Энергетика
Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.
Политика
Трамп раскритиковал бывшего посла на Украине Йованович
Президент США Дональд Трамп выступил с резкой критикой в адрес бывшего посла США на Украине Мари Йованович, пока та дает показания в конгрессе в рамках импичмента.
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Еврокомиссия "сохраняет спокойствие" по вопросу транзита российского газа через территорию Украины и продолжает работу над подписанием нового соглашения между сторонами, заявила представитель ЕК Мина Андреева в ходе брифинга.