В матче группового этапа квалификационного турнира чемпионата Европы-2020 сборная Италии победила команду Армении. Матч, проходивший на стадионе «Ренцо Барбера» в Палермо, завершился со счётом 9:1 в пользу хозяев. В составе итальянцев по два гола забили Чиро Иммобиле и Николо Дзаниоло.

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