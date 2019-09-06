Футбол
Sport24.ruАвстрия разгромила Латвию, Словения обыграла Польшу в отборе Евро-2020
Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020. Австрия на своем поле уничтожила Латвию, отправив в сетку ворот соперника шесть безответных мячей. Дубль на свой счет записал нападающий Марко Арнаутович.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию, Австрия забила шесть мячей в ворота Латвии
Спорт-Экспрессвчера в 16:41
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 03:33, Вашингтон
Культура
Лидер Pink Floyd представил в Венеции фильм о себе
РЕН ТВ вчера в 13:04
Политика
Адвокат заявил о вывозе украинских моряков из «Лефортово»
Автобусы с украинскими моряками, задержанными Россией к Керченском проливе, выехали из СИЗО «Лефортово», заявил журналистам их адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 02:56
Армия и оружие
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Космос
Робот «Федор» вернулся с МКС на Землю
Корпорация «Роскосмос» сообщила о возвращении на Землю российского робота «Федора», который побывал на Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 18:09
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Здоровье
В США власти подтвердили смерть пятерых человек от курения вейпов
Американские власти подтвердили информацию о смерти пяти человек, которые активно курили электронные сигареты.
REGNUM 01:27
Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Происшествия
В Ирбите чиновник сбил женщину и подрался с инспектором ДПС
В Ирбите на перекрестке улиц Советская и Молодой Гвардии мужчина за рулём Toyota проехал на красный сигнал светофора, сбил 29-летнюю женщину, а позже напал на инспектора ДПС.
Вечерние Ведомости 00:57
Политика
Порошенко выдал главную тайну России
По мнению господина Порошенко, выпустить экс-командира ПВО бригады ДНР потребовал лично президент РФ.
Утро.ru вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Заворотнюк хочет рассказать о состоянии своего здоровья на телевидении
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Заворотнюк впервые вышла на связь после слухов о своей болезни.
Пятый канал вчера в 21:21
Теннис
Медведев стал первым финалистом US Open
Медведев быстро повел в счете и довел дело до победы. Первый раз в карьере он вышел в финал турнира Большого шлема.
Российская газета вчера в 19:02
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
Журналист Андрей Норкин выгнал со съемок программы "Место встречи" члена Общественной палаты и руководителя движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева.
РИА Новости вчера в 09:26
Происшествия
Памфилова отбилась от нападавшего стулом и криком
Znak.com вчера в 11:42
Единоборства
Сегодня в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов сразится с Дастином Порье
Дастин Порье выиграл 25 поединков при пяти поражениях. Всего в рамках турнира UFC 242 запланировано 13 поединков.
Советский спорт 03:08
Политика
Иран принял решение скапливать отработанный уран
Решение накапливать отработанный уран приняли власти Ирана в связи с отказом от выполнения части обязательств по ядерной сделке.
REGNUM 03:24
Политика
Эксперт: уровень отношений Китая и США снизился до «точки замерзания»
Уровень отношений Китая и США снизился до "точки замерзания", заявил председатель Национального комитета США по американо-китайским отношениям Стивен Орлинс на церемонии открытия международного Форума Цивилизаций Taihe в Пекине.
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Глава Крыма позвал Зеленского на полуостров
Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина отреагировала на слова президента Украины Владимира Зеленского, в которых он сравнил полуостров с похищенным ребенком.
Газета.Ru вчера в 01:17
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Транспорт
МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить
Министерство внутренних дел подготовило поправки в закон, предусматривающий, что лица, не достигшие 18 лет, после успешной сдачи экзамена на водительские права смогут сесть за руль в присутствии опытного водителя, следует из релиза, размещенного на сайте ведоства.
РИА Новости вчера в 18:02
Футбол
Черышев показал фото из раздевалки после победы над Шотландией
Полузащитник сборной России и испанской "Валенсии" Денис Черышев опубликовал фото из раздевалки национальной команды после победы над Шотландией в гостевом матче пятого тура квалификационного отбора чемпионата Европы 2020 года.
Газета.Ru 01:24
Футбол
Кокорин рассказал о своем физическом состоянии
Футболист вышел по УДО и готов подписать контракт с «Зенитом». По словам Кокорина, в последнее время его физическая форма все лучше и лучше.
Нева Спорт 02:33
Космос
В недрах Луны могут быть залежи драгоценных металлов
Подмосковье Сегодня 05 сентября в 05:37
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 05 сентября в 08:45
Здоровье
Врачи оспорили миф о вреде соли
"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
Происшествия
Восемь авиарейсов не смогли приземлиться в Норильске из-за тумана
Туман в аэропорту Норильска стал причиной задержки прибытия и вылета рейсов.
Интерфакс вчера в 23:59
Общество
Гордон поссорился с соведущей на съемках ток-шоу
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26