Футбол

РИА НовостиРИА НовостиСборная Австрии разгромила команду Латвии в матче отбора Евро-2020

Футболисты сборной Австрии на своем поле разгромили команду Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч группы G, прошедший в пятницу в Зальцбурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0.
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Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

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