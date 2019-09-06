Футбол
РИА НовостиСборная Австрии разгромила команду Латвии в матче отбора Евро-2020
Футболисты сборной Австрии на своем поле разгромили команду Латвии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Матч группы G, прошедший в пятницу в Зальцбурге, завершилась победой хозяев поля со счетом 6:0.
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Влашич помог Хорватии разгромить Словакию, Австрия забила шесть мячей в ворота Латвии
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