Футбол
РЕН ТВСборная Бельгии обыграла Сан-Марино и первой вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион короля Бодуэна
Ромелу Лукаку
|28′
Насер Шадли
|31′
Кристиан Бролли
|35′
Ромелу Лукаку
|41′
Тоби Алдервейрелд
|43′
Юри Тилеманс
|45′+1′
|46′
Маттиа Джарди
Хосе Хирш
|46′
Филиппо Берарди
Алессандро Голинуччи
Дрис Мертенс
|51′
Дрис Мертенс
Яри Версхарен
|63′
Эден Азар
Янник Феррейра-Карраско
|63′
Ромелу Лукаку
Кристиан Бентеке
|76′
|78′
Андреа Грандони
Лоренцо Лунадеи
Кристиан Бентеке
|79′
|82′
Марчелло Муларони
Яри Версхарен
|84′
Тимоти Кастань
|90′
|90′+1′
Давид Симончини
|78%
|Владение мячом
|22%
|20
|Удары в сторону ворот
|–
|17
|Удары в створ ворот
|–
|–
|Сейвы вратарём
|9
|2
|Офсайды
|1
|17
|Угловые
|–
|13
|Фолы
|9
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бельгия
Расстановка 3‑4‑3
1
Куртуа
2
Алдервейрелд
3
Вермален
5
Вертонген
21
Кастань
7
Ванакен
8
Тилеманс
22
Шадли
19
Версхарен
20
Бентеке
11
Карраско
12
Бенедеттини
11
Баттистини
15
Бролли
6
Симончини
3
Палацци
5
Лунадеи
9
Муларони
21
Голинуччи
20
Хирш
16
Нанни
17
Голинуччи
Сан-Марино
Расстановка 5‑3‑2
В четверг в матче квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Бельгийцы первыми завоевали путевку на Евро-2020. В турнирной таблице группы I футболисты заняли первое место, одержав семь побед в семи матчах и набрав 21 очко.
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Бельгия - Сан-Марино. Прогноз и ставка на матч 7-го тура отбора к ЕВРО-2020
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