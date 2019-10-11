В четверг в матче квалификации чемпионата Европы — 2020 сборная Бельгии разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0. Бельгийцы первыми завоевали путевку на Евро-2020. В турнирной таблице группы I футболисты заняли первое место, одержав семь побед в семи матчах и набрав 21 очко.

Сборная Бельгии обыграла Сан-Марино и первой вышла на Евро-2020

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