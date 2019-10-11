Защитники Сан-Марино Андреа Грандони и Кристиан Бролли забили по одному мячу в свои ворота. Сборная Бельгии, набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу группы I отборочного турнира Евро-2020. Команда Роберто Мартинеса досрочно оформила выход на чемпионат Европы.

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Сборная Бельгии разгромила Сан-Марино и досрочно вышла на Евро-2020

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