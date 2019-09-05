Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruСборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией

Россия — Бельгия
сегодня
в 12:00
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Сборная Бельгии взяла курс на Санкт-Петербург, где состоится матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом «красные дьяволы» объявили на своей странице в «Твиттере». Встреча между Россией и Бельгией состоится в субботу, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена».
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