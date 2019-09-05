Футбол
Bookmaker-ratings.ruСборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией
Сборная Бельгии взяла курс на Санкт-Петербург, где состоится матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом «красные дьяволы» объявили на своей странице в «Твиттере». Встреча между Россией и Бельгией состоится в субботу, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена».
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Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах
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Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
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СМИ узнали о вывозе нефти из Венесуэлы танкерами без средств слежения
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В сети появилось видео падения Трусовой перед короткой программой
В сети появилось видео падения рязанской фигуристки Александры Трусовой перед короткой программой на московском этапе Гран-при.
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В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
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ВСУ получили первую партию новых бронеавтомобилей «Новатор»
Вооруженные силы Украины получили первую партию бронеавтомобилей отечественного производства "Новатор".
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Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей
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Шоу-бизнес
Винокур поддержал обличающего цензуру Галкина
Народный артист РСФСР, комик Владимир Винокур в интервью НСН поддержал своего коллегу Максима Галкина, выступления которого, по некоторой информации, стали отменять после критики российского телевидения.
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В настоящее время команда Сергея Сивохо занимается разработкой новой гуманитарной политики на востоке Украины.
Общество
Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам
Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.
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Польша отказывается продлевать с «Газпромом» газовый контракт
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Общество
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Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция
Нашли две опухоли: дочь Ларисы Гузеевой ждет операция Ольгу Бухарову вновь беспокоят проблемы со здоровьем.
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Турция заявила о намерении использовать С-400 вопреки угрозам США
14 ноября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 в пользу американских систем Patriot, однако готова приобрести американские ЗРК на выгодных для себя условиях и использовать их наряду с российскими.
Общество
Преподавателя МГУ госпитализировали из-за отравления «Кротом»
Заслуженного преподавателя МГУ имени М. В. Ломоносова Олега Сергеевича Ивашёва-Мусатова госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для очистки труб "Крот".