Сборная Бельгии взяла курс на Санкт-Петербург, где состоится матч квалификации к Евро-2020 против России. Об этом «красные дьяволы» объявили на своей странице в «Твиттере». Встреча между Россией и Бельгией состоится в субботу, 16 ноября, на стадионе «Газпром-Арена».

Сборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург на матч с Россией

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